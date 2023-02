BBB23: Tadeu Schmidt atualiza saúde de Domitila após queda em prova

Após o fim da Prova do Líder, que consagrou Gustavo Cowboy como campeão da semana no BBB23, Tadeu Schmidt atualizou o estado de saúde de Domitila Barros. A sister torceu o pé durante a competição e precisou de atendimento médico.

“Domitila está sendo atendida, recebendo todo o carinho, e volta para a casa já já”, afirmou o apresentador.

Domitila Barros chorando no BBB23

BBB23: Domitila chora após Paredão e viraliza ao cantar Racionais MCReprodução

Segundo ela, ao perceber que as selecionadas quebram paradigmas e representam força e atitudes, se interessou em participar do evento que antes via apenas como concurso de belezaMaterial cedido ao Metrópoles

A revista americana Formidable Woman Magazine elegeu Domitila, em 2020, como uma das mulheres mais influentes do mundo na categoria Artivist Material cedido ao Metrópoles

A sister torceu o pé durante a competição, e precisou deixar a prova amparada por dummies. Key Alves, dupla de Domitila na prova, afirmou que a colega precisou ser levada de ambulância.

“A Domi torceu o pé, bicho. Tá indo com a ambulância”, disse Key aos outros brothers, logo que chegou na sala após a prova.

“Virou mesmo o pé dela. Na parte da prancha”, prosseguiu, respondendo perguntas dos colegas.