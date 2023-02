Lucas Hollanda é chamado de “one hit wonder” por sucesso da faixa “Tão Linda”

Eric Lucas Holanda, mais conhecido como Lucas Hollanda, é um cantor, compositor e influencer. Com raízes Manauaras mas de coração Catarinense, o cantor ralou muito para se tornar quem é hoje. Com uma carreira repleta de feitos significativos para alguém tão jovem, Lucas Hollanda está prestes a dar um passo gigante não somente para a própria história, mas também para o legado musical Catarinense com o lançamento de seu EP “Petulante”.

Lucas teve seu primeiro contato com a música aos sete anos de idade, com o filme musical “Fantasma da Ópera” e, em 2019, acabou adotando o nome artístico de “Lucas Hollanda”, nome esse que logo iria projeta-lo como artista pop.

Entre brigas com empresários e até colegas do meio, Lucas Hollanda tornou-se dono do próprio nariz, e estreou como artista pop quando lançou o single “Vem com Tudo” (2019). Aos poucos, foi conquistando seu espaço, mas alcançou uma projeção absurda com o single “Tão Linda” (2021).

Daí para frente, foi uma ascensão meteórica. Comerciais de Televisão, entrevistas em rádios, shows lotados e parcerias com grandes marcas são apenas algumas conquistas que compõem o catálogo de sucessos do cantor, que logo viria a se tornar o artista Catarinense mais influente do ano de 2022.

Visionário, Lucas Hollanda passou também a se envolver nos negócios, se lançou como empresário e se especializou em marketing. Por isso, não dá ponto sem nó. Influencer oficial de marcas como Supermercados Imperatriz, SK Calçados, Território Masculino e até dono da própria agência de marketing, ele criou um império com a sua imagem e voz que ultrapassou a indústria musical.

Porém, o negócio explodiu mesmo com o famoso “EP Petulante”, que antes mesmo de seu lançamento, agitou a internet com um trailer irreverente que já conta com mais de 1,3 Milhões de visualizações. O EP Petulante (2023) levou o cantor ao patamar de revelação aos olhos do público nacional, mas em âmbito regional, seus feitos são reconhecidos e admirados pelos seus mais de 600 mil seguidores que o acompanham fielmente nas redes sociais.

Gostar da Lucas Hollanda não é obrigatório, mas é necessário reconhecer que ele deu passos largos para levar ao mundo um outro olhar sobre os artistas Catarinenses e suas músicas. O cantor petulante abriu portas para dar início a um novo momento na indústria e, agora, pode estar perto de uma conquista que poucos artistas regionais tiveram: Um EP certificado como “disco de ouro”. Falta pouco para o grande lançamento de “Petulante”, vamos enviar energias positivas e torcer para que Lucas Hollanda faça, novamente, história.