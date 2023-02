BBB23: Tina é eliminada com 54,12% dos votos

Tina foi a 3ª eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira (7). A sister, que recebeu 54,12% dos votos, disputava preferência do público com Cezar Black (43,21%) e Gabriel Santana (2,67%).

Depois de conversar com os emparedados, Tadeu Schmidt informou o resultado aos brothers. “Para os três emparedados, nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Cezar Black não se encontrou na dupla, no grupo, na casa. Gabriel é campeão de citações do Jogo da Discórdia por duas semanas seguintes (…) Tina atendeu ao Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no Paredão”, disse.

“Vocês formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que é o indivíduo que vai para o Paredão (…) Você já deu uma olhada na sua patente? (…) Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. Há inúmeras formas de fazer isso. Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar…”, completou Tadeu anunciando o resultado.

Reação

A sister se despediu dos brothers e recebeu o abraço de todos. Fred Nicácio chorou muito: “Eu amo você, Tina. Obrigado por tanto”. Cristian e Aline Wirley também choraram com a saída da angolana.

“Boa sorte para todos vocês”, deseja Tina antes de sair pela porta.