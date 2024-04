Povo precisa conhecer o Brasil em vez de Louvre ou Disney, diz Lula

Presidente afirma ser preciso que o governo e os políticos incentivem as pessoas a viajar também internamente

Para impulsionar o turismo regional, Lula incentivou a compra de aviões da Embraer, que são menores que das concorrentes como Airbus e Boeing Secom/Ricardo Stuckert – 26.abr.2024

Mateus Maia 26.abr.2024 (sexta-feira) – 22h00



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 6ª feira (26.abr.2024) que as pessoas precisam conhecer mais o Brasil em vez de viajarem para o exterior. Em evento de entrega de um avião da Embraer para a Azul, o petista disse que cabe a todos do governo incentivarem mais a aviação regional.

“Ao invés de a gente viajar para ver o Museu do Louvre, em Paris, ao invés de a gente querer viajar para Disney, que é muito importante, era preciso que o nosso povo conhecesse o Brasil”, afirmou.

O presidente afirmou ser preciso que os jovens brasileiros conheçam os biomas do país. Ele elogiou em particular a região Amazônica, com Belém (PA) e sua gastronomia. Também citou Alter do Chão, que também fica no Pará.

“Porque a gente não gosta do Brasil, porque a gente não visita o Brasil, porque a gente prefere ir para fora. É preciso que a gente comece a mudar, inclusive, os discursos da Embratur, do Ministério do Turismo, do Presidente da República, do presidente da Gol, do presidente da Embraer, do ministro da Fazenda”, afirmou.

Segundo Lula, o país precisa de mais voos para cidades com menos habitantes. Para isso, o presidente defendeu a compra de aviões da Embraer, que são menores do que de concorrentes como Airbus e Boeing.

“Eu e o [Geraldo] Alckmin [vice-presidente] assumimos um compromisso de a gente conversar com essa gente [empresas aéreas] e dizer o seguinte: ‘Ô cara, você quer viajar com 20 horas de autonomia, tudo bem, você pode comprar um outro avião, mas o Brasil tem quase 6.000 municípios. O Brasil tem 27 capitais. O Brasil tem cidade de 200 mil habitantes, de 250, de 300′”, afirmou.

Mais aeroportos nacionais Na mesma cerimônia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou que haverá mais aeroportos nas regiões Norte e Nordeste.

“O presidente Lula, no seu governo, vai construir 10 novos aeroportos. Mais de 25 aeroportos na região Norte do país, mais de 20 novos aeroportos na região Nordeste”, afirmou.

Já o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que haverá incentivo para a aviação regional. O setor terá alíquota diferenciada na regulamentação da reforma tributária. Segundo ele, o texto enviado ao Congresso na 4ª feira (24.abr) precisará de mudanças.

“Vamos fazer chegar ao Congresso as sugestões para que a aviação regional que tem alíquota diferenciada na emenda constitucional e, portanto, tem um estímulo adicional passe a fazer parte do dia a dia do brasileiro”, declarou Haddad.