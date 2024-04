Em 5 anos, atendimentos psicológicos aumentam mais de 200% no DF

Em cinco anos, o número de atendimentos psicológicos realizados na rede pública de saúde do Distrito Federal aumentou 204%. Foram 25.222 sessões com psicólogos no ano passado, segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF), contra 8.297 em 2018.

Entre os motivos apontados para esse “boom” de atendimentos, está uma melhor conscientização sobre a importância da saúde mental, principalmente após a pandemia (leia mais abaixo).

Entre os anos analisados, o recorde fica com 2023. O mês em que mais houve atendimentos foi outubro, com mais de 2,5 mil procedimentos do tipo.

Em 2024, até a segunda semana de abril, a pasta havia contabilizado 7,5 mil atendimentos. Os números correspondem a todos os níveis de atenção da saúde, desde a primaria até a hospitalar.

Saúde mental: rede pública do DF conta com apenas 100 psiquiatras Pandemia e eleições Izabella Rodrigues, professora de psicologia do Centro Universitário de Brasília (Ceub), avalia que não há uma explicação única para o aumento dos atendimentos psicológicos no DF. Ela destaca a conscientização sobre a importância de cuidados com saúde mental nos últimos anos.

“Diferentes profissionais têm entendido que essa integração de cuidados em saúde é benéfica para os pacientes e evita o agravo de outras questões. E, com essa ‘evitação’ de agravos, a gente economiza recursos dos próprios serviços de saúde”, disse.

A professora cita, também, eventos recentes que podem ter “estressado psicologicamente” a população.

“Entre 2018 e 2023, a gente passou por uma série de eventos estressantes. Tivemos eleições, por exemplo, que trouxeram muito estresse psicológico para todo o país e as pessoas passaram a experienciar mais sintomas de ansiedade, estresse, sintomas depressivos, o que também culminou em uma busca maior por serviços de saúde mental.”

Reconhecer as dificuldades e buscar ajuda especializada são as melhores maneiras de lidar com momentos nos quais a carga de estresse está alta Getty Images

Mas como saber quando buscar ajuda? A qualidade da saúde mental é determinada pela forma como lidamos com os sentimentos Getty Images

Pessoas mentalmente saudáveis são capazes de lidar de forma equilibrada com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. Porém, alguns sinais podem indicar quando a saúde mental não está boa Getty Images

Insônia, depressão e estresse elevam risco de arritmia cardíaca pós-menopausa Getty Images

Estresse: se a irritação é recorrente e nos leva a ter reações aumentadas frente a pequenos acontecimentos, o sinal vermelho deve ser acionado. Caso o estresse seja acompanhado de problemas para dormir, é hora de buscar ajuda Getty Images

Além de fatores genéticos, a longevidade pode estar associada à quantidade de vezes que a pessoa ficou doente Getty Images

Lapsos de memória: se a pessoa começa a perceber que a memória está falhando no dia a dia com coisas muito simples é provável que esteja passando por um episódio de esgotamento mental Getty Images

Alteração no apetite: na alimentação, a pessoa que come muito mais do que deve usa a comida como válvula de escape para aliviar a ansiedade. Já outras, perdem completamente o apetite Getty Images

Autoestima baixa: outro sinal de alerta é a sensação de incapacidade, impotência e fragilidade. Nesse caso, é comum a pessoa se sentir menos importante e achar que ninguém se importa com ela Getty Images

Desleixo com a higiene: uma das características da depressão é a perda da vontade de cuidar de si mesmo. A pessoa costuma estar com a higiene corporal comprometida e perde a vaidade Getty Images

Sentimento contínuo de tristeza: ao contrário da tristeza, a depressão é um fenômeno interno, que não precisa de um acontecimento. A pessoa fica apática e não sente vontade de fazer nada Getty Images

Para receber diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, é muito importante consultar um psiquiatra ou psicólogo. Assim que você perceber que não se sente tão bem como antes, procure um profissional para ajudá-lo a encontrar as causas para o seu desconforto Getty Images

A especialista afirma ainda que a pandemia de Covid foi um divisor em relação à forma como os brasileiros encaram a saúde mental.

“Todo o contexto trouxe desafios. Ansiedade, dificuldade pela experiência do luto, ansiedade devido à economia, o isolamento social, tudo trouxe impactos. No contexto pós-pandemia, nossas relações ficaram diferentes e, durante a pandemia, foi um momento em que se passou a falar mais sobre saúde mental”, disse.

Casos de suicídio aumentam no DF e especialistas alertam para sinais Atendimento psicológico Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública da saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de Saúde.

O UniCeub também oferece atendimento. Pela taxa de R$ 40, crianças, a partir de 4 anos, adolescentes, adultos, casais e famílias podem ser atendidos. As consultas acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul. Após a avaliação psicológica do paciente, as consultas são agendadas uma vez por semana, com o apoio dos alunos do curso de psicologia. Os interessados podem agendar o atendimento por telefone (61) 3966-1626, ou presencialmente, no Edifício União.

A Universidade Católica de Brasília (UCB) também oferece esse tipo de acompanhamento. O atendimento terá novas vagas a partir de março de 2024. No momento, a clínica oferece o plantão psicológico, ou seja, atendimento em sessão única voltado para casos de emergência, quando o paciente está em crise depressiva, por exemplo.

O plantão acontece às terças e quintas, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Tem um horário extra à note, às 20h30. Cada atendimento dura de 50 minutos a uma hora. Este ano, o plantão vai funcionar até 30 de novembro.

Os canais de contato são Telefone (61) 3356-9328 e WhatsApp (61) 99267-0473.