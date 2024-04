Prefeito de Salvador sobre festa para Davi Brito: “Tudo organizado”

Davi Brito se consagrou como o primeiro finalista do BBB24 e no que depender do prefeito de Salvador, Bruno Reis, o motorista de aplicativo será o campeão do reality show, com direito a uma super festa na região.

Questionado na manhã desta sexta-feira (12/4), segundo o BNews, durante a entrega do novo camelódromo no bairro de Sussuarana, o prefeito afirmou que está tudo organizado para acontecer a celebração.

“Na verdade, não é o prefeito que faz a festa. O que faz a festa é o povo, os amigos. Então o amigo vai e doa o trio. Os artistas querem cantar em homenagem a ter um baiano, campeão do BBB, a torcida toda pra ele”, disse ele.

Bruno Reis continuou: “Está aqui a galera de Cajazeiras aí, todo mundo já me perguntando: ‘Prefeito, mas tem o quê? Quem é que vai tocar?’. E depois a culpa é do prefeito que faz a festa? Vai ter sim. Já tá tudo organizado, se vocês querem saber. Só falta definir as atrações. Mas todas gratuitas, sem qualquer custo pro poder público. São artistas que querem prestar homenagem a Davi, afinal de contas”, declarou.

Nesta quinta-feira (11/4), o BNews revelou que a festa vai acontecer no Campo da Pronaica, complexo esportivo em Cajazeiras 10, e deve contar com shows de Nadson O Ferinha, La Fúria e Silvanno Salles.

Assista à reação de Davi Brito ao se tornar o 1º finalista do BBB24 O BBB24 já tem o seu primeiro finalista. Davi Brito foi o último participante a deixar a prova de resistência do reality show e garantiu a vaga na grande final do programa, que acontece na próxima terça-feira (16/4).

Na última prova da edição, Davi, Alane, Isabelle e Matteus precisaram ficar abraçados a um cilindro que girava em cima de uma plataforma, segurando um disco com pelo menos uma das mãos. Quem deixasse o item cair era eliminado.

Para além de finalista, Davi ganhou uma picape que custa a partir de R$ 281 mil.