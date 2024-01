“Melhore”, dispara Bruna, mulher de Rodriguinho, para Luiza Brunet

As falas de Rodriguinho e Nizam sobre o corpo de Yasmin Brunet, no quarto do Líder do BBB24, renderam fora do confinamento. Após a mãe da modelo, Luiza Brunet, se pronunciar sobre o caso, a esposa do cantor, Bruna Amaral rebateu e deu o que falar.

“É sério mesmo que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!”, disparou a influenciadora.

E finalizou: “Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando ele sair vai aprender com tudo o que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!”, aconselhou Bruna.

Entenda o caso Após Maycon e Lucas Luigi afirmarem que Yasmin Brunet se veste de forma provocativa no BBB24, outros brothers decidiram analisar o corpo da participante na noite de sexta-feira (12/01). Por conta disso, eles foram duramente criticados na web.

Durante uma conversa no quarto do líder, Rodriguinho, Nizan perguntou a alguns participantes o que eles achavam do corpo da modelo. “O que vocês acham da Yasmin de corpo?”, questionou enquanto eles a assistiam pelas câmeras exclusivas do cômodo.

A resposta de Rodriguinho, porém, não pegou bem. “Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse o cantor. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, opinou Nizam.

“Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! […] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem…”, continuou Rodriguinho.

No X (antigo Twitter), internauras detonaram os brothers pelos comentários. “A Yasmin no auge da beleza, gostosa pra caramba e esses machos fazendo comentários escrotos sobre o corpo e a idade dela, o esforço que homem hétero tem pra gostar de mulher é enorme”, escreveu uma pessoa.

“Esses homens são extremamente nojentos, juro. Imagina a tristeza da Yasmin Brunet ouvindo todos esses comentários nojentos sobre o corpo dela? Sério que nojo!”, reagiu uma segunda.

Mãe de Yasmin também se pronunciou Após o vídeo em que Rodriguinho comenta sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB24 e afirma que a aparência da modelo “já foi melhor” viralizar, a mãe dela, Luiza Brunet, detonou o cantor nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Luiza Brunet criticou a postura de Rodriguinho e dos brothers que estavam com ele no momento. “Quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, ironizou.

A atriz ainda citou o caso de agressão envolvendo o cantor para criticá-lo: “Pai de cinco filhos e agressor de mulher”.

“Três homens com ego ferido porque Yasmin nunca daria bola para eles”, completou Luiza ao defender a filha.