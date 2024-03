BBB24: Davi sente dor, é socorrido e levado ao Confessionário

Davi Brito, depois de disputar a Prova do Líder com Beatriz, por mais de 15 horas seguidas, se contorceu de dor, foi parar no chão e precisou ser carregado por outros brothers até o Confessionário. O rapaz sentiu fortes câimbras na coxa após ficar bastante tempo em pé, embora a vendedora tenha levado a melhor e ganhado a competição.

No Quarto Magia, o motorista de aplicativo contou com a ajuda de Matteus e Lucas Buda. “É na coxa?”, perguntou o professor sem resposta. “É câimbra. Você puxou muito no físico”, pontuou Alegrette. “É onde, é na coxa?”, questionou o ex de Camila Moura de novo. “Coxa, perna”, rebateu. “Ele deve ter deitado, não se alongou, nem nada”, apontou o affair de Deniziane.

“Travou a perna”, especulou Leidy Elin ao ver o rival. Com o tumulto, algumas sisters perguntam para Alane o que tinha acontecido. “Eu cheguei lá, ele estava todo assim. Estava no chão”, explicou. Como ninguém havia ouvido os gritos de Davi, Boninho usou seu poder de Big Boss e pediu que fossem até ele para socorrê-lo.

O baiano foi atendido e retornou para a casa mais vigiada do Brasil. “Está melhor?”, quis saber Raquele, que se prontificou: “O que você precisar, você fala, viu?”. Bia e Isabelle quiseram saber como tudo aconteceu. “Você estava dormindo? “, comentou Cunhã. “E como você foi para o chão”, disse a vendedora. “[Foi] a dor, de dor”, reagiu Davi.

“Não precisa se preocupar não, só foi uma câimbra mesmo, mas foi uma câimbra pesada”, amenizou o namorado de Manni Rego.

eu pensei que fosse meme mas a fernanda achou mesmo que o davi tava sendo atacado por baratas pic.twitter.com/fodCSLwi3f

— t h a i s Ψ (@ottostorie) March 8, 2024