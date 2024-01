Saiba qual é verdadeira relação da mãe e da esposa de Davi, do BBB 24

A mãe e esposa de Davi Brito, brother do BBB 24, foram envolvidas em uma polêmica nessa terça-feira (30/1), após um vídeo atribuído a matriarca da família circular nas redes sociais. Nas imagens, Elisângela Brito afirma que Mani Reggo, esposa do brother, deveria ser submissa ao filho.

A equipe de Davi, no entanto, esclareceu qual é a relação de Mani e Elisângela. De acordo com eles, o vídeo em questão é antigo.

“O vídeo que repercutiu é antigo, já tem tempo. Isso não tem nada a ver. Está tudo bem tranquilo entre elas”, disse a assessoria de Davi ao portal Leo Dias.

Entenda a polêmica Mesmo que Davi esteja confinado no BBB 24, as mulheres de sua vida se enfrentam aqui fora. A confusão começou após um vídeo atribuído a Elisângela Brito, mãe do brother, começar a circular nas redes.

No vídeo em questão, Elisângela cita o nome de Deus e a Bíblia, além de apontar que a nora deveria ser submissa ao filho. Veja aqui!

“Não foi essa programação familiar que Davi sonhou. Tenho certeza que ele não vai ficar feliz com essa atitude que Mani está tendo”, apontou Elisângela, afirmando ter feito uma “base sólida” quando o filho entrou no programa, mas teria sido quebrada pela nora:

“Ela começou a pedir acessos que não podem ser dados. Meu filho deixou acesso com outra pessoa e ela quer tomar. Não pode.”

“A mulher tem que ser submissa. Estou aqui em rede social, não para difamar ela, para que vocês massacrem ela. Eu disse a ela: ‘O que Deus tem para nós ninguém toma’. Ela não precisa ter ambição porque ninguém da nossa família está tendo ambição, estamos esperando no Senhor. Por que ela está com essa ambição? A que isso vai levar ela? Ela tem que esperar em Deus. Ela tem que esperar Davi voltar”, completa.

Elisângela também deixa um recado para Mani no vídeo: “Você é uma pessoa digna, sua família, mas esse comportamento seu é abominável.”