BBB23: Tati Machado chama sisters de plantas e divide opiniões na web

A jornalista Tati Machado dividiu opiniões na web ao comentar o embate entre Amanda e Márvvila no último Jogo da Discórdia do BBB23, nessa segunda-feira (27/3). Durante sua participação no Mais Você, na manhã desta terça-feira (28/3), a comunicadora classificou a briga como “embate de plantas”.

Após a fala de Tati Machado, internautas reagiram e fãs das sisters não gostaram do seu comentário. Segundo alguns deles, ela teria sido tendenciosa em sua fala, o que não poderia acontecer, já que ela faz parte da equipe da Rede Globo.

“Imparcialidade passou longe, né?”, escreveu um usuário do Twitter. “Ela pode falar sobre um participante desse jeito?”, disse outro. “A jornalista tem compromisso em trazer verdades ao público, ela foi perfeita. Falou o que fato é…”, defendeu outra pessoa.

Confira o vídeo do momento: