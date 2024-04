BBB24: depois de cascas de laranja e banana, Beatriz usa novo figurino

Nesta quarta-feira (10/4), Beatriz decidiu inovar, mais uma vez, e customizar mais um look inusitado. A sister, que já usou cascas de laranja e de banana como biquíni, escolheu de sacos de lixo para compor um novo figurino para a festa desta noite no BBB24.

Depois de contar a ideia para Alane, a vendedora do Brás foi atrás dos “tecidos” de plástico. “Gostei! Se desse para cobrir… Vou fazer uma maquiagem”, compartilhou com a amiga.

Satisfeita com o resultado, Bia ainda produziu um penteado e ornou a peça com alguns acessórios, como brincos. “Eu super venderia limão na barraca com um look desse”, pontuou se referindo a cor dos sacos, que eram verdes.

Punição gravíssima

Beatriz levou uma punição gravíssima no BBB 24, depois de usar cascas de banana como vestimenta. A vendedora do Brás já havia sido chamada atenção, ao vivo por Tadeu Schmidt, quando usou cascas de laranja como biquíni, depois de voltar de um Paredão.

Desta vez, a sister foi alertada por Davi, que a lembrou do esporro. “Eu acho que você não devia fazer, pra não ser chamada atenção de novo”, frisou o baiano. “Não, é que aquele dia eu fiz e deixei um tempo no meu corpo. Esse aqui eu vou fazer e tirar rapidinho”, rebateu Bia.

No entanto, mesmo assim, a ex-camelô tomou uma advertência da produção do reality. “Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, disse o Big Boss.

Em seguida, foi dado um aviso sonoro, informando que todos os participantes estavam no Tá com Nada. Com a derrapada de Beatriz, o Vacilômetro chegou em seu nível máximo, pela segunda vez nesta edição. Eita!

Beatriz Reis, do BBB 24

Beatriz usa cascas de banana para fazer biquíni e leva punição gravíssima Reprodução

Beatriz Reis, do BBB 24

Beatriz usa cascas de banana para fazer biquíni e leva punição gravíssima Reprodução/BBB

Beatriz Reis, do BBB 24

Reprodução/BBB

Alerta

Tadeu Schmidt já tinha explicado sobre os perigos de usar restos de comida como roupa e, principalmente, se expor ao sol com elas. “Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica”, ressaltou.

E seguiu esclarecendo os riscos: “Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol”.

