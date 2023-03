Lexa posta vídeo desesperada e aos prantos após expulsão de Guimê do BBB23

Guimê, postou, em seus Stories, um vídeo no qual aparece aos prantos, nesta quinta-feira (16/3). A publicação foi feita minutos depois da Globo anunciar a expulsão do cantor do BBB23 — e do lutador Cara de Sapato.

“É um pesadelo gente, não é possível”, diz Lexa , aos prantos, no vídeo.

Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23, nesta quinta (16/3), após assediarem a mexicana Dania. Na festa do líder, que rolou na última quarta (15/3), o cantor passou a mão na bunda e nos seios da mexicana, enquanto o lutador tentou beijá-la após diversas negativas.

Guimê também deu um tapa na bunda de Bruna Griphao e teria tentando dar um selinho na atriz e tocar nos seios de Dania, de acordo com internautas. As atitudes dele e de Sapato foram tratadas como assédio pelos telespectadores, que com mensagens de repúdio pediram que ambos fossem expulsos.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt disse que o BBB23 não compactua com as ações dos dois. Ele também falou que Dania não era culpada de nada.

“O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou, é uma decisão nossa, puramente nossa, é uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Não é uma responsabilidade sua, fique tranquila e a gente não quer ver você chorando”, explicou o apresentador.