BBB24: Fernanda arma estratégia para colocar Pitel no Paredão; entenda

Os Gnomos perderam, na noite da última terça-feira (19/3), mais uma integrante no BBB24. Dessa vez, Raquele foi a mais votada, em Paredão contra Alane e Beatriz, e deixou a casa com mais de 87% dos votos. A eliminação instigou um plano para lá de inusitado em Fernanda, que propôs estratégia para mandar Pitel, sua aliada, à berlinda.

“Eu acho que o cenário vai ser esse mesmo. Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência para cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia, só que a minha opinião vocês não vão gostar”, declarou, em papo com o grupo.

Pitel, que estava presente na conversa, aceitou a proposta. “Tem que botar eu? Pode botar. Se acha que essa é a estratégia boa para derrubar, vamos embora. Não tenho medo, não”, relatou.

Fernanda relembrou que, uma hora, todos vão enfrentar um Paredão. “Não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente. Só que é um naturalmente depois de cinco já caírem”, explicou.

A confeiteira ainda se colocou à disposição para encarar o Paredão. “Não estou dizendo que eu não sou [forte]. Pode me colocar a hora que quiser porque eu sou a única de todos vocês aqui que está cagando para o Paredão. Caguei! Quer me botar? Me bota. Caguei pra Paredão”, encerrou.