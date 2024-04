BBB24: filha de Tom Cavalcante recorda atitudes de Bia no passado

Muita gente não sabe, mas Beatriz, do BBB24, frequentou o Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo, na mesma época que Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante. A colega de classe da sister resolveu falar sobre o caso após ser citada pela ex-camelô dentro do reality show da TV Globo, que está na reta final.

Bia lembrou do dia em que Maria lhe presenteou com entradas para assistir ao pai. Em um bate-papo com a Quem, a atriz e influenciadora confirmou a história: “Eu lembro desse dia. Foi em 2016, quando meu pai fez um show em São Paulo. Estudamos na mesma turma de teatro. Eram aulas todos os sábados, o dia todo”, recordou.

Em seguida, a jovem saiu em defesa da participante do BBB24, que se envolveu recentemente em uma treta com Davi: “Lembro que a Bia sempre foi muito espontânea, intensa , gentil e comunicativa. Do jeitinho que ela é no BBB. Quem a conhece sabe que ela não está fazendo uma personagem”, afirmou Maria.

E apontou um momento difícil da colega, que só se deu conta mais tarde: “Lembro que íamos à cantina e ela dizia que preferia ficar na sala. Hoje, vendo as dificuldades que ela fala que passou, percebo que ela não ia porque não tinha dinheiro. Sempre que lembro disso, fico triste por nao ter percebido na época”, lamentou a filha do humorista.

Beatriz Reis, a Bia, do BBB24

Maria Cavalcante não esconde a torcida: “Eu sou fadas. Torci muito para esse Top 5. Que vença o que a maioria escolher”, declarou.

Questionada se participaria do reality, ela foi categórica: “Hoje, minha resposta seria não. Sou muito apegada à família e não conseguiria ficar tanto tempo confinada longe”, garantiu.

“Errou feio”, avalia irmã de Davi sobre reação de Bia Davi e Bia vão ter um embate direto no próximo Paredão e a briga que os dois tiveram pode ser um fator determinante para a eliminação da ex-camelô. Além das avaliações dos internautas e fãs do BBB24, a irmã do motorista de aplicativo, Raquel Brito, também se manifestou sobre a confusão.

Em conversa com o colunista Kadu Brandão, do IG Gente, a moça soltou o verbo contra a sister e confirmou que ela tem inveja de Davi: “Sim [tem inveja] porque ela não sabe fazer nada a mais do que o VT”, disparou Raquel.

A irmã do baiano foi além e disse, durante o bate-papo, que Bia está tentando desestabilizar o irmão por acreditar que ele seja um dos favoritos para vencer o reality show da TV Globo e, assim, conquistar o prêmio final, que pode chegar aos R$ 3 milhões.

Mesmo com a treta generalizada, Raquel acredita que Davi e Bia podem ser amigos fora da casa mais vigiada do país e afirmou que o bate-boca dos dois foi o “menos pior” que ele enfrentou: “Lá é um jogo. Não vai jogar fora os momentos bons pela discussão, mas que ela errou feio, errou feio”, analisou ela.

No decorrer do jogo, o brother teve discussões acaloradas, com direito a encaradas e roupas jogadas na piscina, com Leidy Elin, MC Binn, Lucas Buda, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo.

Após a formação do próximo Paredão, em que Bia vai enfrentar Davi e Isabelle, o clima esquentou novamente entre Bia e Davi. Após uma conversa mais acalorada, a ex-camelô disparou: “Que moral você tem pra falar de amizade? Não me procure mais”, pediu. Assista ao momento clicando aqui.

A confusão Como sempre, o Sincerão do BBB24 promete tudo e entrega. E a treta da vez foi entre amigos. Bia e Davi discutiram durante a madrugada porque o motorista de aplicativo deu uma plaquinha de “egoísta” para a ex-camelô na dinâmica, na última segunda-feira (8/4).

Tudo começou quando o Líder deu o defeito para Bia e ela achou ruim. Após o encerramento do programa, os dois sentaram para conversar e Davi foi categórico: “É minha opinião. Eu não vou dar uma placa que você quer que eu te dê, vou dar uma que eu quero dar. Chegou numa altura do jogo que tem que se comprometer”.

Para justificar a placa de “egoísta”, o rapaz pontuou alguns momentos do jogo quando a sister teve comportamentos duvidosos, como no caso da rouba de casca de banana que ela fez mesmo tendo sido alertada por ele. Além disso, ele recordou um dos Paredões que ela foi indicada e resolveu comer toda a comida guardada para não ficar para outra pessoa, caso fosse eliminada.

Em outro momento, já na sala, Bia deu sua opinião sobre Davi: “Sabe o que eu vejo em você um pouco as vezes, Davi? Desespero! Em querer mostrar pro Brasil ‘Eu tô me posicionando’ não precisa! É como eu falei, Isabelle foi de menos e você foi demais, não precisa, não precisa de desespero, fale o que é plausível”.

E o brother rebateu: “Bia, eu não estou desesperado não, eu tô jogando… Como o Tadeu falou ‘É um jogo de comprometimento!”. Após subir para a “central do Líder’ junto com Isabelle, Davi desabafou:

“Ela é tão egoísta, que eu deixo ela [Beatriz] mesmo ver quem ela é! […] Botei ela na parede e falei: ‘aqui você, aqui. Você é essa pessoa!’, eu tenho que me comprometer com a pessoa aqui dentro. É isso aí, é jogo!”.

E continuou: “Ela ficou tão com raiva e magoada, que não sabe separar as coisas. Na cozinha ela já estava instigando. O assunto da banana eu não quis trazer porque ela já tinha se machucado muito. Aí, eu falei ‘eu tenho outros argumentos pra utilizar com ela. Só que ela me provocou tanto que que eu falei assim: ‘Você é isso aqui, uma sacola de vacilo’”, comparou.

No Twitter, os internautas se dividiram: “Gente, para de mimimi. O Davi usou a plaquinha e argumentos de jogo porque a dinâmica pediu. Ele não foge do jogo. Não quer dizer que goste menos ou mais da Bia. Tem que saber separar jogo da amizade lá dentro”, afirmou um. “Que a Bia (e a Alane) são egoístas e egocêntricas, isso é fato! Mas o Davi tá cavando uns argumentos que só por Deus kkkkkk. Zero coerência. Mas ta ótimo, quero é treta”, brincou outro. “Davi é rasteiro demais, apontou um defeito de Bia que ele também tem. Davi também é um tremendo egoísta. Os 2 são iguais”, apontou uma terceira. “Bem que as torcidas poderiam se juntar com a do Buda, deixar ele na casa e tirar a Alane. Assim queria ver a Bia se afundar mais kkkk. Agora está claro que ficaram perto do Davi por conveniência”, opinou mais uma.

Revolta na web por punição gravíssima Na última quinta-feira (4/4), Beatriz levou uma punição gravíssima no BBB 24, depois de usar cascas de banana como vestimenta. A vendedora do Brás já havia sido chamada atenção, ao vivo por Tadeu Schmidt, quando usou cascas de laranja como biquíni, depois de voltar de um Paredão.

Desta vez, a sister foi alertada por Davi, que a lembrou do esporro: “Eu acho que você não devia fazer, pra não ser chamada atenção de novo”, frisou o baiano. “Não, é que aquele dia eu fiz e deixei um tempo no meu corpo. Esse aqui eu vou fazer e tirar rapidinho”, rebateu Bia.

No entanto, mesmo assim, a ex-camelô tomou uma advertência da produção do reality. “Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, disse o Big Boss.

Em seguida, foi dado um aviso sonoro, informando que todos os participantes estavam no Tá com Nada. Com a derrapada de Beatriz, o Vacilômetro chegou em seu nível máximo, pela segunda vez nesta edição. Eita!

O alerta Na segunda-feira anterior (2/4), Tadeu Schmidt já tinha explicado sobre os perigos de usar restos de comida como roupa e, principalmente, se expor ao sol com elas. “Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica”, ressaltou.

E seguiu esclarecendo os riscos: “Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol”.

A coluna Fábia Oliveira conversou com a dermatologista Dra. Priscila Câmara de Camargo, da Clínica Camargo, que desmitificou alguns mitos sobre a fruta. “A banana pode ser usada em receitas de máscaras faciais caseiras e até corporais, já que é rica em antioxidantes, que ajudam na renovação celular e na hidratação da pele”, observou.

A especialista prosseguiu: “Porém, em hipótese alguma, caso use a banana como cosmético natural, é recomendado se expor ao sol antes, durante ou depois de aplicá-la, sob risco de causar sensibilidade e até queimaduras na pele. A Beatriz usou a fruta e foi para a área externa, algo que poderia prejudicar a saúde da sua pele”.