Processo, filhos e nudes: entenda a treta envolvendo Pedro Scooby e Luana Piovani

Em mais um capítulo da briga pública entre o surfista e ex-bbb Pedro Scooby e a atriz Luana Piovani, está um processo judicial. Os dois, que foram casados de 2013 a 2019, têm três filhos juntos. Segundo a atriz, o fim do casamento foi motivado pelos esquecimentos e pela falta de compromisso e responsabilidade do surfista.

O ex-casal já protagonizou muita lavação de roupa suja na internet. Entre as pautas estão a criação dos filhos, o pagamento de pensão alimentícia e os novos relacionamentos com outras pessoas.

Novos amores

Após a separação, Scooby engatou um relacionamento com a cantora Anitta, que durou cerca de três meses. Em uma foto dos dois nas redes sociais, Luana comentou: “Passarinho que come pedra tem que saber o c* que tem. Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta-cabeça. Vivendo e aprendendo, espero que tenha valido a lição.”

Os filhos

Desde 2020, Luana e Pedro trocam farpas nas redes sobre o pagamento de pensão alimentícia dos três filhos do ex-casal. A atriz chegou a revelar o valor na época e criticar a quantia, alegando que seria baixa: 330 euros para cada filho.

“Às vezes, quando estou olhando os miúdos no pula-pula, fico pensando: como pode o pai ter dado 330 euros de pensão para cada um, se o aluguel da casa dividido por cinco dá mais do que isso? Ainda bem que essas crianças não precisam desse dinheiro, mas imagina quantas precisam?”, escreveu Luana nos stories do Instagram.

Nas redes, Luana também reclamou sobre a criação dos filhos adotada por Scooby, alegando que o ex-marido é descuidado com relação à segurança e à educação das crianças.

“Quer rir? Estava aqui ao telefone, contei ao pai dos meus filhos que a professora me ligou ontem para fazer o relato de como tinham sido as semanas anteriores. (…) Sabe qual foi a resposta dele? ‘Eu não crio o meu filho para ser aluno nota nove. Ele tirou sete, está ótimo'”, contou ela aos seguidores.

Trégua durante o BBB

Durante o BBB22, do qual Scooby participou, a relação entre ele e Luana deu uma trégua. No programa, ele chegou a dizer que quer manter a paz com a ex-mulher. Quero ter a maior paz do mundo, nós temos três filhos. A gente tem uma relação que vai ser eterna”, disse. Luana chegou a elogiar a postura do ex na casa.

“Pedro arrebentou na lembrança. […] Ele cantou a música que o nosso querido amigo Paulo Levita fez para os nossos filhos. Ele também lembrou a música do Dom e cantou ela toda. Tão emocionante”, escreveu. Durante o programa, no entanto, ela não autorizou que os filhos aparecessem em vídeos de familiares que são enviados aos participantes confinados. Segundo ela, o objetivo era proteger a imagem das crianças.

Processo judicial

Esta semana, Luana Piovani disse que está sendo processada por Pedro Scooby após ter exposto nas redes sociais que o ex-marido estaria se recusando a pagar o valor total oficial da pensão dos filhos. Segundo ela, há fotos da atriz nua no processo que é movido, ainda nas palavras dela, para desqualificá-la e que, assim, ela perca a guarda dos filhos. Uma audiência deve acontecer na próxima semana.

“Eu não venho aqui dividir com vocês as minhas angústias por conta da falta de comprometimento das responsabilidades do pai dos meus filhos, porque eu gosto, porque eu acho graça”, afirma. “Eu sou a primeira a ficar constrangida, porque fui eu quem o escolhi.”, disse Luana, que acrescentou que é a exposição que, geralmente, faz com que Scooby busca a resolução dos problemas.

“A questão é a seguinte: eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que estamos tendo na internet, por eu expor os meus filhos. Então, resta saber se, fora o Dom, os outros meninos vão querer ir. Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os órgãos de dentro do meu corpo para tirarem os meus filhos de mim”, acrescentou Luana.

Scooby é atualmente casado com a atriz e modelo Cíntia Dicker, com quem tem uma filha recém-nascida. Aurora nasceu em dezembro de 2022 e precisou passar por uma série de cirurgias devido a uma má-formação congênita.

Leia mais em Alô Alô Bahia