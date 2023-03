Motivo do término de Fred e Boca Rosa surpreende fãs do casal

A revelação feita por Fred sobre o motivo pelo qual o seu casamento com Bianca Andrade havia acabado pegou os brothers do BBB23 e os internautas de surpresa. O casal se separou em abril de 2022, e ninguém havia falado sobre o assunto até então.

Ele destacou os pontos negativos da fama e atribuiu o fim do relacionamento com Bianca, a Boca Rosa, ao sucesso: “A gente chegou à conclusão de que não estava na hora, nem pra minha vida, nem pra dela, e foi a decisão que a gente tomou. É óbvio que é difícil pra caramba, aconteceu uma série de coisas por conta de rede social. É um negócio que eu demonizei durante muito tempo”, disse Fred.

A cantora Marvvila, que participava da conversa, concordou com o influenciador sobre a interferência das redes sociais na vida pessoal dos famosos no país. Logo depois, Fred continuou a relatar o fim do casamento com Bianca.

“Exato, mas assim, às vezes, a conta é muito desproporcional. Às vezes não, na maioria das vezes. Posso falar, hoje eu estou bem, estou feliz, ela também está bem, está feliz, acho que até melhor do que quando a gente estava (juntos). Mas assim, foi a internet que acabou com a minha família. Minha mulher, meu filho. Acabou com a minha família. Não tem outro bagulho. Não foi um bagulho nosso, foi a internet”, concluiu.

Na web, os internautas se dividem sobre o desabafo de Fred, alguns apontam verdade no que ele disse e outros uma tentativa de esconder alguma coisa. “Internet porque todo dia chegava mensagem no direct da Boca Rosa de uma nova traição do Fred”, disse um. “Deve ser difícil ter um relacionamento sendo famoso”, apontou outra.

