BBB24 tem Líder pentacampeão e mudança na dinâmica do Paredão; entenda

O BBB24 termina no próximo dia 16 e está em ritmo acelerado, com a semana em modo turbo. Ao todo, já foram 3 eliminados em poucos dias e na quinta-feira (4/4) não foi diferente. O reality da TV Globo teve um Líder pentacampeão e uma mudança de dinâmica que virou alvo de críticas nas redes sociais.

Depois que MC Bin Laden foi retirado da disputa pelo prêmio milionário, com 80,34% dos votos, os sete participantes sobreviventes se enfrentaram em uma prova de memória. Eles precisavam decorar os pedidos feitos no bar do patrocinador e acertar o que foi selecionado pela produção. No fim, quem fizesse 8 pontos primeiro, vencia. E o grande pentacampeão foi Lucas Henrique, o Buda, que já garantiu sua vaguinha entre os 6 finalistas. Assista à vitória clicando aqui.

Nesta sexta-feira (5/4), haverá a Prova do Anjo, que será autoimune e não vai imunizar ninguém. À noite, acontece a formação do Paredão e os responsáveis pelo programa mudaram a dinâmica.

O Líder, como sempre, vai indicar uma pessoa. Já no confessionário, ao invés de votar em alguém para eliminar, Giovanna, Dabi, Alane, Beatriz, Matteus e Isabelle precisaram escolher uma pessoa para salvar. Os dois menos votados vão correr o risco de voltar para casa junto com o escolhido por Buda. No domingo (7/4), o público vai conhecer o próximo brother eliminado.

No Twitter, os internautas não gostam da novidade na votação: “Eu nem torço pra ninguém no BBB, mas tá bem óbvio que essa produção esse ano meteu a mão com força. Ia ter a melhor votação com o Buda indicando a manca [Giovanna] e deixando o resto votar entre si. Aí, eles mudam a dinâmica de voto kkkkkkkkkkkkkkkk esse programa tem que acabar”, analisou uma. “Acho isso de mudar a dinâmica a cada semana no BBB muito chato. Querendo ou não, a galera não consegue planejar direito suas estratégias e votos porque não sabem como vai funcionar, é tudo sempre na surpresa. A Fazenda é sempre a mesma dinâmica, o que muda as vezes é um poder”, opinou outro. “Então, mais uma vez o Boninho vai beneficiar os fadas, né? (risos). Ouviu o que o Bin e Giovanna fariam e já mudou a dinâmica! Isso só inibe no próximo BBB o povo de jogar! Que proteção desnecessária!”, reclamou um terceiro.

Beatriz causa revolta após punição gravíssima Na quinta-feira (4/4), Beatriz levou uma punição gravíssima no BBB 24, depois de usar cascas de banana como vestimenta. A vendedora do Brás já havia sido chamada atenção, ao vivo por Tadeu Schmidt, quando usou cascas de laranja como biquíni, depois de voltar de um Paredão.

Desta vez, a sister foi alertada por Davi, que a lembrou do esporro: “Eu acho que você não devia fazer, pra não ser chamada atenção de novo”, frisou o baiano. “Não, é que aquele dia eu fiz e deixei um tempo no meu corpo. Esse aqui eu vou fazer e tirar rapidinho”, rebateu Bia.

No entanto, mesmo assim, a ex-camelô tomou uma advertência da produção do reality: “Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas”, disse o Big Boss.

Em seguida, foi dado um aviso sonoro, informando que todos os participantes estavam no Tá com Nada. Com a derrapada de Beatriz, o Vacilômetro chegou em seu nível máximo, pela segunda vez nesta edição. Eita!

Na última segunda-feira (2/4), Tadeu Schmidt já tinha explicado sobre os perigos de usar restos de comida como roupa e, principalmente, se expor ao sol com elas. “Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica”, ressaltou.

E seguiu esclarecendo os riscos: “Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol”.

A coluna Fábia Oliveira conversou com a dermatologista Dra. Priscila Câmara de Camargo, da Clínica Camargo, que desmitificou alguns mitos sobre a fruta. “A banana pode ser usada em receitas de máscaras faciais caseiras e até corporais, já que é rica em antioxidantes, que ajudam na renovação celular e na hidratação da pele”, observou.

A especialista prosseguiu: “Porém, em hipótese alguma, caso use a banana como cosmético natural, é recomendado se expor ao sol antes, durante ou depois de aplicá-la, sob risco de causar sensibilidade e até queimaduras na pele. A Beatriz usou a fruta e foi para a área externa, algo que poderia prejudicar a saúde da sua pele”.