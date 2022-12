Pedro Scooby atualiza estado de saúde de Aurora após as duas cirurgias

O surfista Pedro Scooby contou que a filha recém-nascida passou por duas cirurgias logo após nascer, na última terça-feira (27/12) 28/12/2022 19:27, atualizado 28/12/2022 19:27

Pedro Scooby usou as redes sociais nesta quarta-feira (28/12) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Aurora, sua filha recém-nascida com Cíntia Dicker que passou por duas cirurgias.

“Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais”, disse o surfista, sem dar detalhes dos procedimentos realizados.

Pedro Scooby, nascido em 1988, e Cíntia Dicker, nascida em 1986, engataram relacionamento no fim de 2019, após o surfista terminar namoro com a cantora Anitta. Participante do Big Brother Brasil, Scooby revelou como conheceu a atual esposa

Segundo o surfista, a primeira vez em que ele viu Cíntia ainda estava casado com a atriz Luana Piovani, mãe de seus três filhos e com quem ficou junto por oito anos. Na ocasião, ele estava passeando com a esposa em Nova York quando os dois viram Dicker em um telão na Times Square. À época, ele e Luana elogiaram Cíntia, que é modelo

Ainda de acordo com o surfista, tempos após ver Dicker pela primeira vez, ele tornou a vê-la caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro. O atleta lembra que viu a modelo saindo de um prédio e resolveu segui-la. "Mesma coisa que você falar que o Brad Pitt é o homem mais lindo do mundo e vê-lo do nada na sua frente", disse Pedro

Ao retornar a Nova York, Scooby revelou ter visto Cíntia por outra vez em um restaurante. Durante a conversa com outros brothers, o sufista afirmou: "Lembro até da roupa dela. Ela usava uma roupa de rockeira"

O quarto encontro dos pombinhos ocorreu em um almoço de amigos em comum. No entanto, Dicker afirma que o surfista não a cumprimentou. Scooby, por sua vez, argumentou que apesar de tê-la visto, a surpresa o impediu de reagir

Já separado, Scooby postou um story em seu Instagram assistindo a um filme e contou que a modelo reagiu à postagem. "Mano, eu não tava acreditando. Era uma realidade tão distante. Como aquela mulher ia mandar mensagem para mim?", explicou o surfista aos companheiros de elenco

Devido a primeira interação na rede social, eles trocaram algumas mensagens. No entanto, ficou por isso mesmo e Pedro Scooby começou a namorar Anitta

Tempos depois, já solteiro, assim como Cíntia, o surfista voltou a Nova York e encontrou com a modelo em uma festa. "Passou um tempo, eu falei: 'vou embora' e ela acabou indo também", relembrou o atleta

Após saírem do evento, os dois ficaram juntos. Contudo, devido a términos recentes que ambos enfrentavam, decidiram "curtir o momento". O resto é história. Pedro Scooby e Cíntia Dicker se casaram em 2020 e oficializaram a união em Portugal, em 2021

"Cara, é muito louco. É uma pessoa que eu olho para ela e penso que quero viver com ela para o resto da minha vida. Eu chego em qualquer festa com ela, não consigo olhar um filme… Nada. Qualquer coisa… Eu não consigo admirar outra mulher mais que a minha mulher. Acho a minha mulher a mais incrível do planeta. Sou completamente apaixonado por ela", disse Scooby

Cíntia também é só elogios ao marido. Nas redes sociais, não esconde a admiração pelo surfista

O ex-BBB que também tem Dom, Bem e Liz com Luana Piovani, contou que está em casa cuidado das crianças, enquanto a modelo segue no hospital ao lado de sua mãe e filha. “Vim aqui em casa agora e a Cíntia ficou com a mãe dela. Vim aqui em casa ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo”, avisou.

