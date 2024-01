BBB24: Wanessa Camargo está sim na casa mais vigiada do Brasil!

Reprodução/Instagram

Um dos nomes mais esperados no BBB24 e citado até nas supostas listas de participantes de outras edições, Wanessa Camargo é mais uma das famosas que estarão no time Camarote do BBB24. A cantora, namorada de Dado Dolabella, tem dois filhos, frutos do seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, que durou 17 anos.

Wanessa é filha de Zezé Di Camargo e cresceu no meio artístico. “Eu não nasci famosa. Meu pai sempre foi cantor, mas nem sempre com sucesso. Ele estourou quando eu tinha 9 anos, e aí sim comecei a ver nossa vida mudar”, disse à Veja sobre a carreira artística.

Nesse meio tempo, Wanesssa passou a se relacionar com o empresário Marcus Buaiz. Eles se casaram, tiveram dois filhos e se separaram em 2022, após 17 anos juntos Reprodução/Instagram

