Ricardo e Cara de Sapato brigam por frigideira: “Me chamou de porco?”

O clima pesou entre Ricardo e Cara de Sapato na academia, no começo da tarde deste domingo (5/2), no BBB23. Os dois se desentenderam por conta da frequência com que a frigideira da xepa é lavada.

“São 13 pessoas na xepa. Se cada um que fritar um ovo, lavar a frigideira, meu pai…Gasta água pra c*ralho, gasta detergente”, argumentou Ricardo. “Então vamos economizar papel higiênico também”, ironizou Cara de Sapato.

“Estou falando da água, pra gente não gastar, e você vem falar de papel higiênico?”, indagou Ricardo, contrariado. “Então a gente não vai dar descarga, pois gasta água pra c*aralho, é isso que você está dizendo?”, rebateu o lutador.

“Nossa, ‘véi’. Vou te falar…”, reclamou Ricardo. “Estou seguindo a mesma sequência que você”, apontou Cara de Sapato. “Não, não está, irmão”, discorda o biomédico. “Então tá! Você está certo! Deixar sujo é certo?”, seguiu o lutador.

“Eu tenho que conviver em um ambiente sujo?”, indagou Cara de Sapato em outro momento da briga. “Você está me chamando de porco agora?”, questionou Ricardo. “Estou dizendo que está sujo o ambiente. Você me ouviu falando porco?”, questionou o lutador.

