BBB24: Yasmin usa dica de Rodriguinho para acabar com ronco de Davi

Na madrugada deste domingo (28/1), Yasmin Brunet colocou em prática uma dica de Rodriguinho para acabar com o ronco de Davi Brito. Uns dias atrás, a modelo reclamou do incômodo e chegou até cogitar a pedir o motorista de aplicativo para sair do Quarto Fada, onde estão dormindo.

Para tentar driblar o incômodo, o cantor garantiu que bastava fazer “barulho de beijo” com a boca. A ex de Medina entrou no quarto, testou e deu certo. O baiano, que acordou, logo voltou a dormir, mas desta vez em silêncio.

“Ele não está fazendo por querer”, defendeu o pagodeiro ao ouvir a reclamação da filha de Luiza Brunet. E seguiu: “O cara está dormindo, ele não está desrespeitando. Não sabe o que está acontecendo”.

No meio da conversa, Marcus Vinícius também explicou que Davi não tem culpa. “Não dá para controlar isso. Todo mundo está em uma casa, ninguém está na sua casa”, reforçou.

Na web, internautas brincaram com a situação. “Vou aderir esse ensinamento”, disse uma pessoa. “Superstição. O som só acordou Davi do sono e não impediu o ronco”, opinou outro. “Ele deve ser um bom mestre na situação”, ironizou mais um.

