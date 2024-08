Benefícios do Networking para a saúde mental e bem-estar das mulheres

A prática do networking, além de abrir portas profissionais, tem se mostrado uma ferramenta essencial para a saúde mental e o bem-estar das mulheres. Construir redes de apoio e comunidade pode impactar positivamente aspectos emocionais e psicológicos, proporcionando um ambiente propício para o crescimento pessoal e profissional.

Participar de grupos de networking oferece às mulheres um senso de pertencimento e suporte emocional, essenciais para a manutenção da saúde mental. Segundo um relatório da CIPD, criar laços sociais no ambiente de trabalho pode reduzir significativamente o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. A American Psychological Association destaca que a interação social positiva é um dos principais fatores de resiliência contra a depressão e a ansiedade.

Cintia Almeida, fundadora do grupo Somos, ressalta a importância dessas conexões: “O networking não é apenas uma ferramenta profissional, mas também um meio de encontrar apoio emocional e trocar experiências que enriquecem a vida pessoal e profissional. No Somos, incentivamos as mulheres a se apoiarem mutuamente, criando uma rede forte e solidária. As amizades que surgem desses encontros são duradouras e muitas vezes vão além do ambiente de negócios.”

Sobre o Grupo Somos

Fundado por Cintia Almeida, o Confraria Somos se consolidou como o maior grupo de networking qualificado para mulheres em São Paulo, transformando a vida de centenas de empresárias. Com um crescimento impressionante de 200% em um ano, o grupo conecta mais de 300 mulheres de alta performance, gerando mais de R$2 milhões em negócios desde sua criação. Grupos como o Confraria Somos oferecem um ambiente de confiança, troca e colaboração.

Cintia Almeida acrescenta: “Nosso objetivo é criar um ambiente onde a integridade prevalece em todas as interações. As pessoas chegam pelo networking, mas nosso envolvimento vai além; dentro do grupo fazemos amigos de verdade. Ninguém entende melhor as dores de uma empreendedora do que outra.”

Entre Confreiras: Referência em Networking Feminino

Reconhecido pelo Sebrae como o maior grupo de networking qualificado para mulheres, o Entre Confreiras destaca-se por sua abordagem estruturada e eficiente em promover conexões valiosas. O grupo oferece diversas atividades, desde reuniões mensais até eventos de grande porte, sempre focados em fortalecer a rede de contatos e o apoio mútuo entre as participantes.

Marcelle Menezes, Head de Bem-Estar do Entre Confreiras, explica a importância desses encontros: “Os encontros do Entre Confreiras são cruciais para o bem-estar das mulheres, pois proporcionam um espaço seguro para discutir desafios e conquistas. A troca de experiências e o apoio emocional encontrado nesses eventos são inestimáveis para a saúde mental. A construção de uma rede de apoio ajuda a reduzir o isolamento e promove um sentimento de pertencimento e comunidade. Ver as mulheres prosperarem juntas, apoiando-se mutuamente, é uma das maiores satisfações.”

Aline Grafiette, CEO da Mental One e psicóloga especialista em Terapia Cognitiva Comportamental, além de membro do Entre Confreiras, também reforça a importância desses grupos: “Participar de um grupo de networking como o Entre Confreiras não só expande nossas oportunidades profissionais, mas também oferece um espaço vital para apoio emocional e crescimento pessoal. A sensação de pertencimento e a rede de suporte que encontramos aqui são fundamentais para a saúde mental, especialmente em tempos desafiadores. O apoio mútuo e as amizades que desenvolvemos são um verdadeiro alicerce para o nosso bem-estar.”

Dados que Reforçam a Importância do Networking

De acordo com a Mental Health First Aid, mulheres que participam de redes de apoio são menos propensas a desenvolver sintomas de depressão e ansiedade. Além disso, o senso de comunidade e pertencimento pode aumentar significativamente a autoestima e a sensação de propósito.

Um estudo do Verywell Mind revela que a interação social positiva, promovida por grupos de networking, pode ser um fator crucial na redução de sentimentos de isolamento e solidão, que são grandes contribuintes para a deterioração da saúde mental.

“O networking não apenas abre portas profissionais, mas também fortalece a saúde mental e o bem-estar das mulheres. A criação das nossas redes oferece um espaço valioso para o crescimento emocional e a troca de experiências, demonstrando que, juntas, as mulheres podem alcançar um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional”, finaliza Cintia Almeida.

Para mais informações sobre o Confraria Somos e como participar, acesse o Instagram do grupo. Com o poder do networking, mulheres empreendedoras podem amplificar sua visibilidade, estabelecer credibilidade e acessar novas oportunidades, mostrando que o sucesso nos negócios é nutrido por meio das relações que construímos e do apoio que recebemos​