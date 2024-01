Fisioterapia x psicomotricidade: qual o papel dessas áreas no desenvolvimento de crianças com deficiência

A fisioterapeuta e fundadora da Clínica Espaço Kids Jamaica Araújo explica que o trabalho conjunto dessas disciplinas promove um crescimento mais saudável e completo

Na área do cuidado infantil, a combinação entre fisioterapia e psicomotricidade tem se mostrado eficaz para ajudar crianças com deficiência a alcançarem habilidades essenciais de movimento e gestos que são fundamentais para o seu crescimento. A Clínica Espaço Kids oferece um ambiente acolhedor e especializado, onde os profissionais capacitados nessas áreas auxiliam os menores a atingirem seu máximo potencial e a vivenciarem experiências enriquecedoras durante seu processo de desenvolvimento.

A fisioterapeuta Jamaica Araújo, fundadora da Clínica Espaço Kids, ressalta a importância da fisioterapia aliada à psicomotricidade no aprimoramento das habilidades motoras, no suporte às capacidades de coordenação e na prevenção de limitações nas atividades funcionais das crianças com deficiência.

“Essas áreas contribuem no incentivo à prática do movimento em todas as etapas do desenvolvimento de sua vida, permitindo que as crianças se relacionem ativamente com o mundo ao seu redor e ofereçam melhores condições para que possam crescer e aprender”, afirma.

De acordo com a especialista, é possível orientar várias ações e estímulos para a criança. Enquanto a psicomotricidade auxilia na organização do esquema corporal das crianças com deficiência, a fisioterapia trabalha na inibição de movimentos irregulares para aprimorar o ajuste corporal, promovendo o treinamento de habilidades motoras e equilíbrio.

A clínica utiliza diversos recursos terapêuticos, como as abordagens Therasuit, Cuevas, Mig e Treini, o método Prompt, pilates adaptado, Sena, Conceito Neuroevolutivo Bobath, Eletroterapia Funcional (Tens, FES, Tases e Laser), Bandagem funcional, integração sensorial, método multigestos, treinamento locomotor, comunicação alternativa, estimulação visual e treinamento neuromuscular em gaiola de habilidades.

Por | Agência Comunicando Ideias