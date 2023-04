Benjamin Back é demitido do SBT após 3 anos na emissora

A emissora justificou a saída de Back como uma reestruturação de custos na empresa 20/04/2023 12:04, atualizado 20/04/2023 12:04

Benjamin Back foi demitido do SBT, na manhã desta quinta-feira (20/4), após três anos na na emissora.

O canal de Silvio Santos justificou a saída de Back. Segundo a empresa, trata-se de “uma reestruturação de custos”.

Benjamin Back tem passagens por rádio, além de emissoras de TV como RedeTV!, Bandeirantes e Fox.

