Trio de Brown sofre pane elétrica e fica parado no Farol da Barra

Depois de ser palco para uma cerimônia de casamento, o trio de Carlinhos Brown sofreu uma pane elétrica enquanto ainda estava parado no circuito Barra-Ondina. Brown chegou a descer do trio para ver o que acontecia nos bastidores. Era possível ver fumaça saindo do veículo.

Mesmo com o trio com defeito, o público seguiu cantando a música ‘Muito Obrigado Axé’, enquanto o Cacique regia a orquestra.

Antes de subir no trio, o cantor passeou entre os foliões para cumprimentar uma ambulante que é sua fã e está trabalhando no circuito Dodô com a filha. Catiane Luz, 31 anos, falou da emoção de receber o carinho do artista. “Estou sem palavras. Isso só mostra o quanto ele é humilde e generoso”, descreveu ela, ao lado da filha, Ana Beatriz Luz, 10 anos.

Por conta do defeito, outros trios precisaram avançar para seguir o percurso do desfile. Com isso, três trios engarrafaram o circuito. Além do de Anitta, com o Oh Polêmico, também passou na frente o trio de Pabllo Vittar.

