Betty Faria e Gagliasso brigam por causa de treta entre Manoel e Poeta

As polêmicas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores da Globo causaram uma indisposição entre dois atores que fizeram fama na emissora carioca: Betty Faria e Bruno Gagliasso. Os dois assumiram lados opostos na confusão entre os apresentadores do Encontro e trocaram farpas no Twitter.

Tudo começou quando Betty Faria comentou uma notícia sobre Patrícia Poeta ter ignorado o relato de Manoel Soares sobre os ataques que os filhos autistas têm sofrido na escola. A atriz deixou sua opinião sobre a manchete: “E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia É uma campanha contra Patricia Poeta profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele firou famoso por isso, pois antes não era conhecido Coisa chata!”, publicou.

Ao ver o post, Bruno Gagliasso não se conteve e comparou Betty com Regina Duarte, que se destacou nos últimos anos por posicionamentos em apoio a Jair Bolsonaro. “Voltei só para fazer uma perguntinha: vem aí uma nova Regina Duarte? Betty Duarte ou Regina Faria?”, debochou o ator.

Betty decidiu continuar a troca de farpas e respondeu ao comentário de Bruno. “Você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher boa e profissional que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista, que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção!”, concluiu a veterana.