Drive thru realiza a aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 em Teixeira de Freitas

Drive thru de aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 (Foto: Wesley Morau)

No último domingo (19), ocorreu o drive thru de aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 no campus da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) em Teixeira de Freitas.

Realizado pela Secretaria de Saúde do município, o serviço teve como público-alvo pessoas maiores de 60 anos e pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos, que tomaram a dose 2, dose 3 ou dose 4 há, no mínimo, quatro meses.

A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes utilizados, já que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a subvariante ômicron. “Não vivemos mais a realidade desoladora que o vírus provocou há dois anos, mas devemos estar cientes que ele ainda existe”, advertiu Danilo Fernandes, secretário de Saúde. “Por isso, todos os teixeirenses devem estar atentos ao cartão de vacina, tomando as doses necessárias e protegendo a si mesmo e ao próximo”.

