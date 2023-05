Biblioteca Central da Bahia completa 212 anos com programação especial

A Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB) completa 212 anos de fundação neste sábado (13). Para celebrar a data, a Fundação Pedro Calmon (FPC/ SecultBA), que administra o equipamento, transformou o espaço em um palco com diversas atrações culturais e atividades socioeducativas para o público soteropolitano, nesta sexta-feira (12)

A festa da bicentenária começou foi gratuita e começou pela manhã com a apresentação da Camerata Quarteto Solar da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Quadrilátero da biblioteca Fabiano Cataldo, professor do Instituto de Ciência da Informação, da Universidade Federal da Bahia (ICI/UFBA) debateu a relevância do equipamento cultural para o estado.

Ainda pela manhã, a Cia do Teatro da Biblioteca Monteiro Lobato apresentou o seu novo espetáculo “O Mundo de Cecilia”, no setor infantojuvenil do equipamento. A plateia foi formada por estudantes de escolas municipais de Salvador. O público também pode aproveitar as histórias de cordel contadas pelo cordelista Luciano Ferreira.

À tarde a apresentação musical ficou a cargo do Coral Amigos da Música composto por pessoas cegas e com baixa visão. Além disso, houve uma batalha com MC’s, sarau literário e contação de histórias para o público infantil. Para completar a comemoração, a equipe do Setor Braille da Biblioteca Central realizou massagens às cegas.

Massagem às cegas feita por profissionais cegos (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

Para Tamires Conceição, titular do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP), a celebração em torno do aniversário valoriza a memória e a história da unidade bicentenária. “Esse equipamento cultural tem um acervo raro e está presente nas memórias afetivas de muitos baianos que entendem essa biblioteca como uma referência na mediação do livro, da leitura e da memória”, ressalta.

História

A Biblioteca Central foi fundada em 1811, no bairro dos Barris, em Salvador. De acordo com a Secretária de Cultura da Bahia (Secult), ela foi a primeira biblioteca estadual instalada na América Latina.

Seu acervo guarda livros com uma diversidade de serviços e temas que vão desde o setor especializado a pessoas cegas e de baixa visão, Documentação Baiana, Obras Raras e Valiosas até Periódicos e livros para o público infantojuvenil.