Bibo Nunes pede impeachment de Lula por fala sobre vingança contra Moro: ‘Comportamento incompatível’

Em suas redes sociais, deputado federal pelo PL confirmou que protocolou o pedido contra o petista, alegando que suas declarações ‘violaram a probidade na administração’

Para deputado, falas de Lula ‘violaram balizas constitucionais’



O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) informou que protocolou um pedido de impeachment contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada pelo parlamentar no fim da tarde desta quarta-feira, 22. Segundo Nunes, o motivo do pedido foram os ataques de ódio contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). De acordo com Nunes, “as declarações do presidente violaram a probidade na administração” e configuram um comportamento que seria “incompatível com a liturgia e a responsabilidade do mandato recebido pelo povo”. Além disso, Nunes diz que as declarações violam “as balizas constitucionais e desqualificando a estatura do cargo de presidente da República”. Nunes se refere à declaração de Lula na qual o petista diz que, durante seu período preso, queria se vingar do agora senador.

Veja a publicação do deputado: