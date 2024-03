Biden promete orçamento de US$ 7,3 trilhões para ano fiscal de 2025

O presidente norte-americano enfrenta críticas sobre os rumos da economia nos Estados Unidos; ele disputará as eleições em novembro

Biden espera conquistar aqueles que não estão convencidos com os resultados de seu governo

Nesta 2ª feira (11.mar.2024), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou sobre planos para a economia para um eventual 2º mandato e propôs um orçamento de US$ 7,3 trilhões de dólares para o ano fiscal de 2025.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela campanha de Biden é convencer os eleitores de que o atual presidente pode administrar a economia melhor que o concorrente, o republicano Donald Trump. Integrantes da oposição definiram a promessa do democrata como “irresponsável”.

O próximo ano fiscal, abreviado como FY25 nos Estados Unidos, será o período de 1 de outubro de 2024 a 31 de setembro de 2025.

É provável que o orçamento para o ano fiscal seja definido depois das eleições no país, que têm data marcada para 5 de novembro de 2024.

Para a proposta de Joe Biden ser aprovada pelo congresso, além da reeleição, o atual presidente precisaria de um congresso de maioria democrata.

O principal plano de Biden é aumentar os impostos para fortunas acima de US$ 100 milhões, que serão taxadas em pelo menos 25% da renda. O atual presidente afirmou que planeja elevar a taxação para abaixar o preço dos remédios no país, além de financiar programas de cuidados infantis e investir US$ 258 bilhões em construções de casas.

ELEIÇÕES NOS EUA O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu antecessor, Donald Trump, devem reeditar a disputa pela Casa Branca nas eleições de 2024. Há 4 anos, o democrata derrotou o republicano em uma disputa que se arrastou até a certificação do resultado, quando extremistas invadiram o Congresso norte-americano.

No país, ninguém é obrigado por lei a votar em qualquer eleição local, estadual ou presidencial. Segundo a Constituição, votar é um direito, mas não é um requisito.