Biden tem maior arrecadação da campanha durante Estado da União

8.mar.2024 (sexta-feira)



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, registrou o melhor dia de arrecadação de campanha na 5ª feira (8.mar.2024) desde o anúncio de que iria concorrer à reeleição pelo Partido Democrata. Biden discursou ao Congresso dos EUA na noite de 5ª sobre o Estado da União, tradicional fala anual em que os presidentes norte-americanos fazem um balanço de seu mandato.

O relato foi feito por coordenadores da campanha à revista People. O horário do discurso (21h a 23h de 5ª feira, no horário de Washington D.C.; 23h de 5ª feira a 1h de 6ª feira no horário de Brasília) foi o mais bem-sucedido em angariar fundos até o momento. A revista não divulgou valores.

O democrata usou o discurso para destacar os resultados da economia, falar sobre o combate à crise imigratória e também sobre sua candidatura nas eleições deste ano. O presidente criticou o adversário Donald Trump, mas sem citar diretamente o antecessor.

Aos 81 anos, Biden brincou com as preocupações a respeito de sua idade, que tem causado preocupação entre eleitores democratas. “A questão que a nossa nação enfrenta não é a idade que temos: trata-se da idade das nossas ideias […] Não se pode liderar com ideias antigas que apenas nos levam de volta”. Leia aqui os destaques do discurso sobre o Estado da União.

ELEIÇÕES 2024 A última pesquisa do Morning Consult, divulgada em 25 de fevereiro, mostra que os 2 candidatos estão tecnicamente empatados na margem de erro: Trump registra 44% das intenções de voto e Biden tem 43%.

Na 4ª feira (6.mar), Biden falou com os eleitores em publicação no X (antigo Twitter). Segundo o democrata, os norte-americanos foram às urnas nas primárias e mostraram que “estão prontos para lutar contra o plano extremista de Donald Trump”. Ele completou: “Cada geração de norte-americanos enfrentará um momento em que terá de defender a democracia. Esta é a nossa luta”.