Dino empata com Mendonça no menor nº de votos no Senado

Indicado por Lula teve 11 votos a menos do que Cristiano Zanin e a maior rejeição já registrada na CCJ

Dino teve 5 votos favoráveis a menos no plenário do Senado do que o 3º pior placar –o de Edson Fachin Mateus Mello/Poder360 – 13.dez.2023

PODER360 13.dez.2023 (quarta-feira) – 23h54



O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, para vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) foi aprovado nesta 4ª feira (13.dez.2023) no Senado com o menor número de votos favoráveis dentre os integrantes da atual composição.

O indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 47 votos favoráveis e 31 contrários. Foram registradas duas abstenções. O placar empata com o atual ministro da Corte André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021.

Mendonça teve o mesmo número de votos a favor que Dino, mas recebeu 1 voto contrário a mais no plenário do que o ministro de Lula.

Entretanto, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa Alta, Dino teve a maior rejeição entre os senadores já registrada na comissão, com 10 votos contrários, contra 9 de Mendonça. O ministro do STF teve 18 votos favoráveis e Dino, 17. A votação antecede o plenário.

Dos atuais ministros que compõem a Corte, Luiz Fux teve o maior número de votos favoráveis à sua indicação, com 68 votos em 2011. Cristiano Zanin, ex-advogado e o 1º indicado no 3º mandato de Lula, recebeu 11 votos a mais do que a 2ª escolha do atual presidente, com 58 votos favoráveis.

O placar de Dino e de Mendonça foi 5 votos a menos do que o do 3º menos votado –o do ministro Edson Fachin, que recebeu 52 votos favoráveis e 27 contrários. A menor rejeição registrada entre os atuais ministros foi na votação da ministra Cármen Lúcia, que teve 1 voto contra a indicação.