Biden tem menor aprovação em quase 2 anos, diz pesquisa

22.mai.2024 (quarta-feira)



O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu para 36% em maio, segundo pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na 3ª feira (21.mai.2024). O percentual foi o mais baixo desde julho de 2022. Em abril deste ano, estava em 38%.

De acordo com 23% dos entrevistados, a economia é o problema mais sério que o país enfrenta. Para 40% dos respondentes da pesquisa, o ex-presidente Donald Trump, principal rival de Biden nas eleições presidenciais de novembro, tinha políticas melhores para a economia dos EUA. Outros 30% afirmam que o atual presidente é mais bem-sucedido na área.

Quando o assunto é migração, o republicano também está na frente: 42% dos entrevistados preferem sua abordagem, ante 25% que optam pela de Biden.

Conflitos no exterior e terrorismo também deram vantagens a Trump. Foram 36% a favor do ex-presidente, contra 29% do atual.

O levantamento foi realizado ao longo de 4 dias, até 2ª feira (20.mai). A margem de erro é de cerca de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

