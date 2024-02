Blinken discorda de Lula, mas diz que “amigos podem ter discordâncias”

O secretário de Estado dos Estados Unidos (EUA), Antony Blinken, disse que discorda da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparando os ataques de Israel contra a Faixa de Gaza com o Holoucausto que a Alemanha nazista impôs ao povo judeu.

“Temos uma discordância real sobre isso. E amigos podem ter discordâncias reais e profundas em questões específicas e continuar a trabalhar em muitas outras coisas que nos unem”, afirmou o secretário de Estado dos EUA.

A declaração do representante norte-americano aconteceu durante entrevista à jornalista Raquel Krähenbühl, da Rede Globo.

Antony Blinken está no Brasil para participar da reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. O encontro antecede a Cúpula de Líderes do G20 que ocorrerá em novembro, também na capital fluminense.

“Para nós, como eu disse, está muito claro que não há comparação alguma. Também sei que o presidente Lula é motivado pelo sofrimento das pessoas e quer ver isso acabar. Assim como nós. Também temos isso em comum”, reforçou Blinken.

Lula e Antony Blinken se reuniram nessa quarta-feira (21/2) no Palácio do Planalto, em Brasília.

Declaração de Lula O presidente Lula, em viagem a Addis Ababa, capital da Etiópia, comparou as mortes na Faixa de Gaza com os óbitos de judeus na Segunda Guerra Mundial.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu: quando o Hitler resolveu matar os judeus”, disse o presidente brasileiro.

Na ocasião, o petista foi questionado sobre a decisão de alguns países de suspender o financiamento da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) que presta auxílio aos refugiados palestinos, a UNRWA.