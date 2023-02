Blocos levam multidão às ruas do DF no segundo dia de Carnaval. Veja fotos

O Carnaval voltou com tudo às ruas do Distrito Federal (DF) em 2023. Após dois anos sem festa, os foliões da capital do país driblaram o clima chuvoso e tiraram a fantasia do armário para curtir um dia de sol. Entre os destaques deste sábado (18/2), estão as fantasias – sempre criativas –, mas também longas filas para acessar os agitos.

No Setor Carnavalesco Sul, a atração principal foi o Divinas Tetas, que encheu o espaço de foliões saudosos e fãs do bloco. Nas fantasias, muitas referências aos últimos acontecimentos no Brasil. Teve candidato padre, onça com “reiva” e Zona de Perigo.

Veja fotos:

Os foliões ousaram nas fantasiasFoto: Vinícius Schmidt

Setor Carnavalesco Sul Foto: Matheus Veloso

Divinas Tetas animou a galera no fim da tarde Foto: Matheus Veloso

Polyana Bandeira e Yuri Leão entraram no clima do Divinas Tetas Foto: Matheus Veloso

Setor Carnavalesco Sul Foto: Matheus Veloso

Larissa Lopes Lima apostou na música de Léo Santana Foto: Matheus Veloso

Setor Carnavalesco SulFoto: Vinícius Schmidt

Setor Carnavalesco SulFoto: Vinícius Schmidt

Setor Carnavalesco SulFoto: Vinícius Schmidt

Setor Carnavalesco SulFoto: Vinícius Schmidt

Setor Carnavalesco Sul Foto: Matheus Veloso

O local registrou diversas filas para entrar Foto: Matheus Veloso

A vendedora Marina Eusébio apostou em referências políticas para este Carnaval. “Eu acho que é um dos melhores memes da eleição, e quis trazer essa lembrança do Lula para a gente reviver isso e não esquecer que ele é o nosso presidente”, afirmou a jovem, que escolheu o meme “Faz o L” como fantasia.

Marina Eusébio recriou o meme “Faz o L”Entre alegria, glitter e música, o Setor Carnavalesco Sul registrou muitas filas. O controle de entrada gerou longas esperas, como relata o estudante Enzo Loreto. “Estamos aqui há umas três horinhas. Está difícil, viu? Mas acho que é o melhor rolê, vamos ver o que vai dar até as 19h. Se não resolvermos até lá, vamos embora.”

Outro bloquinho que movimentou a cidade foi o Maluvidas, que é uma das atrações da Babilônia (206 Norte) neste sábado. A fanfarra formada apenas por mulheres reuniu foliões ao som de hits brasileiros acompanhados de performances circenses.

Izabela Telles, Luis Eduardo Lolli e Maria Eduarda Telles Lolli Foto: Matheus Veloso

Bloco Maluvidas Foto: Matheus Veloso

Ele é formado apenas por mulheres Foto: Matheus Veloso

Bloco Maluvidas Foto: Matheus Veloso

Ramon Barroncas misturou as tradicionais “zebrinhas” com meme do patriota no caminhão Foto: Matheus Veloso

Bloco Maluvidas Foto: Matheus Veloso

Ele foi atração na Babilônia (206 Norte) Foto: Matheus Veloso

O endereço foi o escolhido pelo casal Izabella Telles e Luis Eduardo Lolli para levar a pequena Maria Eduarda à primeira folia. “A gente procurou blocos mais familiares e achamos aqui, que também é uma quadra que a gente gosta”, conta Izabella. “É um bloco lindo, só de mulheres, e um ambiente familiar, ótimo para trazer crianças.”

SegurançaAté a última atualização desta reportagem não havia um balanço oficial das ocorrências do dia divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Porém, a reportagem do Metrópoles flagrou casos isolados: no SCS, uma mulher precisou de atendimento dos bombeiros após ser assaltada e agredida. No Setor Carnavalesco Sul, a PMDF usou gás de pimenta para evitar invasão pela lateral do bloco.

Para quem pretende ir às ruas no terceiro dia de folia, veja aqui a programação completa do Carnaval no DF para este domingo (19/2).