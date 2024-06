Boca de urna aponta vitória de Claudia Sheinbaum no México

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Foto colorida da candidata a presidência do México Claudia Sheinbaum – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramPesquisas de boca de urna apontam a vitória de Claudia Sheinbaum nas eleições do México. Ela deve ser a primeira mulher presidente do país e era a favorita nas pesquisas durante o período eleitoral.

Projeções dos sites El Financiero e Canal N+ indicam a candidata do partido Movimento Regeneração Nacional (Morena) como vencedora.

Em declaração para apoiadores na Cidade do México, o presidente do Morena, Mario Delgado, disse que Sheinbaum venceu por diferença muito grande.

Os resultados oficiais da votação devem sair na madrugada desta segunda-feira (3/6). O partido de Claudia é o mesmo do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador

Claudia é engenheira com especialização em energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ela já foi prefeita e secretária de Meio Ambiente da Cidade do México.

Quase 100 mil eleitores do México votaram no domingo. Além da presidência, o país também definiu a eleição de 128 senadores, 500 deputados federais e mais de 20 mil cargos em eleições locais de prefeituras e câmaras.

