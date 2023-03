Formação para profissionais da educação em Teixeira de Freitas inicia este mês, saiba mais

Entre março e novembro deste ano, a Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Educação e Cultura, irá oferecer a formação “Fluir das Emoções” para 1.100 profissionais da educação do município. A abertura ocorrerá no dia 25 de março, atendendo servidores em dois grupos, divididos entre os turnos matutino e vespertino.

Programa organizado pela Editora Littere, a formação tem como foco as habilidades socioemocionais e a importância destas após o período de isolamento social durante a pandemia da COVID-19. Simultaneamente, os Núcleos de Apoio Pedagógico têm organizado diversas atividades como palestras, formações continuadas, encaminhamentos à psicólogos, entre outras.

Cada profissional receberá um kit com módulos temáticos voltados para as habilidades socioemocionais e uma agenda de bordo para que o participante possa acompanhar e registrar as percepções construídas. Esse curso tem duração de 40 horas, com aulas síncronas e assíncronas através da plataforma virtual, bem como encontros presenciais, dentro da carga horária de cada servidor.

