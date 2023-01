Bolsonarista que planejou explodir aeroporto fornece senha do celular à PCDF

O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, após ser preso em uma operação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), concedeu o acesso ao celular que usava. A liberação da senha para acessar todo o conteúdo armazenado no aparelho está consignado no processo que tramita, em sigilo, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Após a prisão, quando o suspeito foi flagrado com arsenal composto por armas e explosivos, na noite da véspera de Natal (24/12), em um apartamento alugado no Sudoeste, o aparelho celular do bolsonarista foi apreendido e posteriormente levado para o Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil.

Os peritos irão extrair todo o conteúdo armazenado como arquivos de vídeo, fotografias, além de mensagens de áudio trocadas entre George Washington e possíveis comparsas. As informações podem ajudas os investigadores a identificar novos suspeitos de terem participado da tentativa do ataque à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília.

Veja imagens da prisão e dos armamentos apreendidos:

O empresário tem registro de CAC, mas as armas, as munições e os explosivos são ilegaisImagem cedida ao Metrópoles

Parte do arsenal apreendido pela PCDFImagem cedida ao Metrópoles

Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhoneteImagem cedida ao Metrópoles

O arsenal foi encontrado em um apartamento alugado do Sudoeste, área nobre do DFImagem cedida ao Metrópoles

Bolsonarista foi detido na noite de sábado (24/12), pela PCDFImagem cedida ao Metrópoles

O empresário confessou ser o dono da emulsão explosiva (espécie de bomba usada em garimpo) colocada próximo ao Aeroporto Internacional de BrasíliaImagem cedida ao Metrópoles

Munição encontrada com eleImagem cedida ao Metrópoles

Ele teria trazido a maioria do material do Pará, em uma caminhoneteImagem cedida ao Metrópoles

Munição encontrada com eleImagem cedida ao Metrópoles

A ocorrência é investigada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul)Imagem cedida ao Metrópoles

O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroportoImagem cedida ao Metrópoles

Munição encontrada com eleImagem cedida ao Metrópoles

O delegado-geral da PCDF disse que a corporação investiga outros envolvidos no planejamento de atentadosImagem cedida ao Metrópoles

O artefato foi colocado em um caminhão-tanque que entraria no aeroporto. Se explodido, teria provocado uma tragédia, segundo Robson CândidoImagem cedida ao Metrópoles

Empresário bolsonarista que planejava um atentado em Brasília com arsenal composto por armas e explosivosImagem cedida ao Metrópoles

Malas localizadas no carro do empresárioImagem cedida ao Metrópoles

George Washington, 54 anosImagem cedida ao Metrópoles

Explosivos encontrados com ele pela PCDFImagem cedida ao Metrópoles

Com ele foram apreendidos seis explosivosImagem cedida ao Metrópoles

George Washington tem registro de caçador, atirador e colecionador (CAC), é paraquedista e apoiador radical do presidente Jair Bolsonaro (PL)Imagem cedida ao Metrópoles

Material encontrado com o bolsonaristaImagem cedida ao Metrópoles

O empresário estava hospedado em um apartamento alugado no SudoesteImagem cedida ao Metrópoles

O homem confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT)Imagem cedida ao Metrópoles

PerfilSegundo apurado pela reportagem, o homem tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC), é paraquedista e apoiador radical do presidente Jair Bolsonaro (PL). Veio de Xinguara (PA) para a capital a fim de participar dos atos em frente ao Quartel-General do Exército e estava hospedado em um apartamento alugado no Sudoeste.

O bolsonarista viajou do Pará para Brasília em uma caminhonete, transportando duas escopetas de calibre 12; dois revólveres calibre 357; três pistolas; um fuzil calibre 308; mais de mil balas de diversos calibres e cinco bananas de dinamite.

Na capital da República, ficou inicialmente hospedado no Setor Hoteleiro Sul (SHS). Depois, alugou dois apartamentos em bairro nobre de Brasília, no Sudoeste, pela plataforma AirBnB.