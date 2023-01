Bolsonaristas do QG são ouvidos por ordem de idade na PF

Bolsonaristas que estavam no Quartel General do Exército Brasileiro, em Brasília, estão sendo ouvidos por ordem de idade na academia da Polícia Federal. A triagem também privilegia mulheres com crianças e pessoas com deficiências.

De acordo com advogados ouvidos pelo Metrópoles, os celulares dos bolsonaristas estão sendo apreendidos antes dos procedimentos iniciais, que incluem identificação, oitivas com os advogados, revista e exame de corpo de delito com IML.

comboio (1)

Ônibus do comboio com terroristas segue para sede da Polícia Federal e DPENathalia Cardim/Metrópoles

comboio (3)

Reportagem do Metrópoles segue o comboioNathalia Cardim/Metrópoles

comboio (4)

Secretaria de Mobilidade cedeu ônibus para levar os presosNathalia Cardim/Metrópoles

comboio-terroristas-qg

Todos serão identificados e autuados Hugo Barreto/Metrópoles

Depois desses procedimentos, segundo os advogados, os bolsonaristas serão levados para o Centro de Detenção Provisória (DCP), na Papuda, para passarem por audiência de custódia. Mulheres serão levadas para a Colmeia, penitenciária feminina do DF, e menores para Delegacias da Criança e do Adolescente (DCAs). Posteriormente, cada pessoa será conduzida conforme as investigações policiais.

Ainda não se sabe quando os manifestantes serão conduzidos para a audiência de custódia. Até o momento, ao menos 1,5 mil pessoas foram presas.

Segundo um agente da Polícia Federal não foram enviados equipamento para os bolsonaristas dormirem no espaço. As únicas camas que estão lá são destinadas aos alunos do espaço.