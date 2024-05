Grande momento cívico celebrou os 39 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas; confira

Momento cívico de emancipação política de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

Nesta quinta-feira (09), ocorreu o momento cívico em celebração aos 39 anos de emancipação política de Teixeira de Freitas, em frente a sede da Prefeitura. Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

A ocasião contou com palavras do pastor Laudinho, apresentação da banda marcial do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira e dos músicos da Casa da Cultura, hasteamento das três bandeiras (nacional, estadual e municipal) e execução tanto do Hino Nacional como do Hino de Teixeira de Freitas.

Teixeira de Freitas é a oitava maior cidade da Bahia e o terceiro maior polo comercial do interior do estado, emergindo como a capital do Extremo Sul baiano devido ao papel vital no desenvolvimento econômico da região. Todas as conquistas são, também, resultado do compromisso, trabalho árduo e perseverança de seus habitantes — foco e prioridade da administração pública atual.

“Este é um momento muito importante, no qual comemoramos uma cidade que cresce a cada dia e continuará crescendo. Parabenizo principalmente a população teixeirense, parceira do Executivo e Legislativo no que se refere ao fortalecimento estaremos trabalhando para o crescimento e fortalecimento da cidade”, disse Tequinha Brito, vereador e presidente da Câmara Municipal.

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo ressaltou que “Teixeira é uma cidade jovem, mas que tem uma posição geográfica fantástica, uma população aguerrida e com uma vontade imensa de fazê-la prosperar. A administração tem como dever e prioridade fortalecer esse desenvolvimento com investimentos em áreas diversas. Que possamos lutar sempre pelo nosso lar”.

Momento cívico de emancipação política de Teixeira de Freitas (Fotos: Junior Origem)

