Vídeo: criminosos ateiam fogo em estação de trem no RN

Criminosos atearam fogo na estação de trem Boa Esperança, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, na noite do último sábado (18/3). Imagens divulgadas pela Prefeitura da cidade mostram o momento em que o Corpo de Bombeiros tenta combater as chamas.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte suspeita que o incêndio tenha sido provocado por coquetéis molotov por volta das 21h40 de sábado.

O fogo destruiu uma sala com equipamentos como computadores, cadeiras, cafeteira, além de material de escritório. Além disso, janelas e grandes foram quebradas pelos criminosos.

O Metrópoles procurou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos sobre os danos causados à estação de trem, mas não obteve resposta.

A estação foi inaugurada em 30 de março de 2022, pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelos ex-ministros Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e Fábio Faria, das Comunicações.

Também na noite de sábado, uma caminhonete foi incendiada por criminosos no bairro de Passagem de Areia, em Parnamirim. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo.

Onda de crimes no Rio Grande do NorteO último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, na manhã deste domingo (19/3), mostra que o número de suspeitos presos subiu para 117. Desde a madrugada da última terça-feira (14/3) foram registrados mais de 250 ataques criminosos contra órgãos do estado, prédios privados e veículos do transporte público.

Segundo a Secretaria de Segurança, os casos de vandalismo são comandados por uma facção criminosa.

Entre os 117 presos, até a manhã deste domingo, estão três adolescentes, 13 foragidos da Justiça recuperados e três com tornozeleira eletrônica.

No total, foram apreendidos pelas forças de segurança:

34 armas de fogo4 simulacros de arma de fogo94 artefatos explosivos26 galões de gasolina12 motos2 carrosDinheiroDrogasMuniçõesProdutos de furtos