Bolsonaro almoça com aliados no Rio 1 dia antes de ato; assista

Evento organizado por Silas Malafaia deve reunir 3 governadores e 56 congressistas no domingo em Copacabana

O ex-presidente Jair Bolsonaro sentou-se ao lado do senador Jorge Seif (ao fundo) e do deputado federal Alexandre Ramagem (pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro) em um restaurante no Rio Reprodução/ Instagram @andrefernades -20.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu aliados políticos em um restaurante no Rio de Janeiro neste sábado (20.abr.2024) 1 dia antes do ato convocado para o domingo (21.abr) em Copacabana (RJ). O grupo foi abordado por apoiadores.

Dentre os presentes, estava o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL-SC); os senadores Jorge Seif (PL-SC) e Marcos Rogério (PL-RO) e os deputados André Fernandes (PL-CE) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) que é pré-candidato à Prefeitura do Rio.

Ao todo, espera-se que 3 governadores e 56 congressistas participem do evento. Essa é a 2ª manifestação que Bolsonaro convoca depois de ser alvo de investigações da PF (Polícia Federal).

Assim como no ato realizado em São Paulo, em 25 de fevereiro, o evento na capital fluminense no domingo será custeado pelo pastor Silas Malafaia, aliado de Bolsonaro. O evento pretende mostrar a força política do ex-presidente e abordar o recente embate entre o ministro Alexandre de Moraes e Elon Musk, dono do X.

