Bolsonaro cancela conversa com Elon Musk

Ex-presidente afirma que remarcará encontro virtual como dono do X por causa da guerra entre Irã e Israel

Nas redes sociais, apoiadores divulgaram uma arte da “entrevista” de Bolsonaro com Elon Musk Reprodução/X @ikolas_dm – 13.abr.2024

PODER360 13.abr.2024 (sábado) – 20h10



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a conversa que teria com o empresário e dono do X, Elon Musk, neste sábado (13.abr.2024). Afirmou em um grupo de mensagens que o encontro virtual com o bilionário será remarcado “em virtude do conflito Irã/Israel”.

Bolsonaro também declarou que caso estivesse com seu passaporte –retido por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, ele estaria em Israel agora. O ex-presidente pediu a devolução para viajar ao país, mas teve seu pedido negado.

Mais cedo, durante evento em João Pessoa (PB) com o ex-ministro Marcelo Queiroga, Bolsonaro afirmou que faria perguntas a Musk que já tinham sido previamente acertadas com o bilionário.

“Eu vou fazer algumas perguntas a ele que já acertamos. Ele tem um poder enorme […] Ele quer servir para ser o indutor da liberdade pelo mundo. Por isso ele comprou o Twitter por pouco mais de US$ 40 bilhões. Ele podia estar cuidando da vida dele, mas ele vem em nosso socorro aqui na Terra”, declarou Bolsonaro.

Assista ao momento em que Bolsonaro fala de Musk (3min34s):