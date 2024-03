Bolsonaro cumprimenta apoiadores em evento do PL em Americana (SP)

Ex-presidente participa da cerimônia de filiação do prefeito Chico Sardelli ao partido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (à esq.) ao lado do prefeito de Americana, Chico Sardelli (à dir.), no evento do filiação do chefe do Executivo municipal ao PL Reprodução/Instagram – 1º.mar.2024

PODER360 1.mar.2024 (sexta-feira) – 16h36



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recebido por apoiadores no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) e em Americana (SP), nesta 6ª feira (1º.mar.2024). Ele parou para tirar fotos e cumprimentar simpatizantes.

O ex-chefe do Executivo viajou para Americana para participar do evento de filiação do prefeito da cidade, Chico Sardelli, ao PL (Partido Liberal) na tarde desta 6ª (1º.mar). Sardelli já foi filiado ao extinto PFL (Partido da Frente Liberal, que se tornou DEM e depois União Brasil) e ao PV (Partido Verde).

Ao chegar ao local do evento, encontrou um outro grupo de apoiadores, que o aplaudem e entoam gritos de “mito” e “volta, Bolsonaro”. Ele repete o gesto do aeroporto e cumprimenta o público da cerimônia.

Assista (3min42s):