Bolsonaro diz que Elon Musk é o “mito da nossa liberdade”

Ex-presidente diz que a liberdade é o “início para qualquer coisa”; dono do X escalou o tom contra Alexandre de Moraes

Na foto, Bolsonaro e Musk quando o empresário veio ao Brasil para se reunir com empresários que integram o projeto Conecta Amazônia em 6 de maio de 2022 Reprodução/Twitter @jairbolsonaro – 20.mai.2022

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse no sábado (6.abr.2024) que o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, é o “mito da nossa liberdade”. A fala foi feita na rede social no contexto da escalada do tom do empresário contra Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

A publicação do ex-presidente veio acompanhada de um vídeo em que ele aparece ao lado de Musk em evento realizado em 20 de maio de 2022. Na gravação, Bolsonaro diz que o chamam de mito e fala que a liberdade é o “v” zero, “é o início para qualquer coisa, sem ela não somos ninguém”.

“Aqui me chamam de mito, não sei porque, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o ‘v’ zero. É o início para qualquer coisa, sem ela não somos ninguém, somos apenas um vegetal. Mas muito obrigada por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui, pra todos nós. Nós queremos de mãos dadas contigo colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado”, diz Bolsonaro.

Assista ao vídeo de Bolsonaro e Musk:

MUSK X MORAES Musk fez um desafio público a determinações do ministro do STF e disse que pensa em fechar o X no Brasil. O comentário se deu depois de o jornalista norte-americano Michael Shellenberger compartilhar o que chamou de “Twitter Files” –leia mais nesta reportagem.

Em seu post, o jornalista diz que “o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes”.

No sábado (6.abr), Musk perguntou diretamente a Alexandre de Moraes por que o magistrado demandava tanta censura ao X, fazendo uma referência ao conteúdo revelado pelos chamados “Twitter Files” no caso do Brasil.

Na mesma data, disse que o Supremo Tribunal Federal praticava “censura agressiva” e que isso parecia “violar a lei e a vontade do povo do Brasil”.

