Bolsonaro é chamado de “ladrão” em restaurante em Goiânia; assista

Bolsonaro (foto) esteve na cidade para participar do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para a Prefeitura de Goiânia Sérgio Lima/Poder360 29.jun.2023

5.abr.2024 (sexta-feira)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi recebido na noite de 5ª feira (4.abr.2024) com gritos de “ladrão”, “vai para a cadeia” e “mito” em um restaurante em Goiânia (GO). O momento foi registrado em vídeo por clientes que estavam no local.

O antigo chefe do Executivo brasileiro esteve na cidade para participar do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) para a prefeitura da capital.

Assista (46s):

OPOSIÇÃO REPERCUTE Nas redes sociais, opositores do ex-presidente Bolsonaro repercutiram o episódio.

O sobrinho da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) Pedro Rousseff afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) que Bolsonaro foi “humilhado”.

“Isso a extrema-direita não mostra”, disse.

Depois do vídeo, a frase “Bolsonaro ladrão” virou um dos assuntos mais comentados do X (ex-Twitter). Até às 17h30 horas desta 6ª feira (5.abr), estava em 8º lugar nos trending topics.

Cidadão Honorário Depois do compromisso em Goiás, o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seguiram para Alagoas. Foram recebidos por apoiadores no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, nesta 6ª (5.abr).

Bolsonaro e Michelle têm compromissos na capital nesta 6ª feira (5.abr) e no sábado (6.abr). Serão homenageados pela ALE (Assembleia Legislativa de Alagoas) e pela Câmara Municipal de Maceió, respectivamente.

O ex-presidente vai receber o título de Cidadão Honorário do Estado de Alagoas, de autoria do deputado estadual Cabo Bebeto (PL-AL). Já a ex-primeira-dama vai receber das mãos do vereador Leonardo Dias (PL-AL) o Título de Cidadã Honorária de Maceió, segundo site do político.