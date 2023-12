Bolsonaro é ovacionado ao chegar para posse de Milei, na Argentina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi fortemente aplaudido ao chegar para a cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, o ultraliberal Javier Milei.

Com bandeiras do Brasil e gritos de “Bolsonaro, Bolsonaro”, brasileiros e argentinos receberam o ex-presidente na entrada do Congresso argentino, na manhã deste domingo (10/12), com pompa de chefe de Estado.

Em transmissão da Televisión Pública argentina, Bolsonaro aparece sorrindo, com seguranças ao redor, enquanto levanta as mãos com gestos de “vitória” e entra na Assembleia Legislativa do país vizinho, para início das formalidades de posse.

Javier Milei fará o juramento perante a assembleia e discursará na escadaria do Palácio Legislativo, em frente à Praça do Congresso.

O presidente argentino, em seguida, vai se deslocar à Casa Rosada, para empossar os ministros de governo na Sala Branca. Depois, na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, participará de uma cerimônia religiosa.

Entrevistado se confunde Na transmissão ao vivo do evento, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é criticado por não ter ido à posse de Milei.

Uma repórter da Televisión Pública chegou a dizer ao vivo que brasileiros demonstraram profundo “descontentamento” com a ausência do chefe de Estado.

Um argentino entrevistado pela repórter e questionado sobre o que pensa da presença de Bolsonaro na posse confundiu o ex-presidente com o atual mandatário do Brasil. Ele disse, inclusive, estar feliz com a presença do “presidente brasileiro na posse de Milei”.

Aliados Bolsonaro chegou à capital argentina na noite de quinta-feira (7/12), acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e de uma série de parlamentares bolsonaristas.

Além dele, participam da posse os seguintes aliados do ex-presidente:

Ciro Nogueira (PP-PI), senador; Gilson Machado, ex-ministro do Turismo; Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL); Fabio Wajngarten, assessor de Bolsonaro; e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal. Lula não comparecerá A futura ministra Diana Mondino, das Relações Exteriores, visitou pessoalmente o Brasil para entregar uma carta de Milei a Lula, na qual o argentino convidava o petista para a posse.

No entanto, Lula declinou e escalou para a solenidade o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira.

Assista à transmissão ao vivo: