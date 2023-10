Deputadas e senadoras recriam foto histórica da “Bancada do Batom”

A bancada feminina da Câmara dos Deputados e do Senado Federal recriou, nesta terça-feira (3/10), a foto histórica da “Bancada do Batom” na rampa do Congresso Nacional. A nova fotografia faz parte das comemorações do Legislativo aos 35 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988.

A “Bancada do Batom” foi uma aliança suprapartidária entre senadoras e deputadas constituintes com o intuito de garantir e ampliar os direitos das mulheres à época.

Deputadas e Senadoras no Congresso Nacional

Deputadas e senadoras da atual legislatura Gustavo Bezerra/Liderança do PT

Assembleia Nacional Constituinte

Bancada do Batom de 1988 Arquivo da Câmara dos Deputados

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, convocada pelo então presidente da República, José Sarney, tinha 559 integrantes. Destes, 26 eram mulheres. Atualmente, o Congresso Nacional conta com a participação de 14 senadoras e 91 deputadas federais, número ainda baixo em comparação com o número de homens no Legislativo.

As deputadas federais Benedita da Silva (PT-RJ) e Lídice da Mata (PSB-BA) fizeram parte do registro histórico e também estiveram na releitura.

A atual coordenadora da bancada feminina da Câmara, Benedita da Silva, comemorou os 35 anos da Constituição e a participação das mulheres no debate político. “Há 35 anos, éramos 26 deputadas lutando para incluírem na Constituição Federal o reconhecimento de direitos para as mulheres, da igualdade de gênero, além de mais proteção para as nossas crianças e famílias. Era o movimento suprapartidário conhecido como Lobby do Batom”, escreveu a parlamentar na rede social X (antigo Twitter).