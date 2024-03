Bolsonaro é recebido por crianças de verde e amarelo no Acre

Ex-presidente estava em condomínio na capital do Estado, Rio Branco; assista ao vídeo

Gravações mostram o encontro de Bolsonaro com as crianças Reprodução/X (@jairbolsonaro) – 23.mar.2023

PODER360 23.mar.2024 (sábado) – 13h10



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recepcionado por apoiadores em um condomínio no em Rio Branco (AC) neste sábado (23.mar.2024). Em um vídeo compartilhado por ele, é possível ver muitas crianças que o abraçam vestidas com as cores da bandeira do Brasil.

A gravação foi divulgada no perfil de Bolsonaro no X (ex-Twitter). Segundo a publicação, o encontro com os apoiadores se deu às 8h30.

O vídeo mostra que muitas pessoas levantavam celulares para filmá-lo. Também uma fila formada para falar com o ex-presidente.

Às 12h, Bolsonaro disse ter se ido a Mercado do Bosque, um dos tradicionais do Acre, onde se encontrou com mais apoiadores e foi tietado.

Assista (1min41s):