Bolsonaro e Valdemar se revezam em evento para cumprir ordem de Moraes

Em evento do PL, presidente da sigla foi o 1º a discursar, mas saiu às pressas para que ex-presidente pudesse participar; ambos estão proibidos de se comunicar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto (esq.) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (dir.) estão proibidos de se comunicar desde 8 de fevereiro de 2024 Sérgio Lima/Poder360 – 28.nov.2023

Luciana Saravia 27.mar.2024 (quarta-feira) – 21h59



O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estiveram nesta 4ª feira (27.mar.2024) no evento de filiação do senador Izalci Lucas (PL-DF) em Brasília. No entanto, não participaram simultaneamente do evento diante da proibição de comunicação entre eles determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O evento foi inaugurado pelo discurso do cacique da legenda, que enalteceu o senador recém-filiado e o “crescimento” que o partido tem tido desde as últimas eleições. Em determinado momento do evento, Valdemar disse que precisava “ir embora” para que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegasse.

Bolsonaro só entrou no evento junto à mulher, Michelle Bolsonaro, depois que Valdemar já havia saído. O ex-chefe do Executivo federal encerrou a noite com um discurso.

Ambos estão proibidos de se comunicar por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Os políticos são investigados pelas supostas reuniões golpistas para impedir a posse do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 8 de fevereiro, foram alvos de busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis. Costa Neto chegou a ser preso em flagrante por porte ilegal de arma.

ESTRATÉGIAS DO PL Como o Poder360 havia antecipado, uma das estratégias do senador Izalci ao se mudar para o PL é tentar viabilizar uma candidatura ao governo do Distrito Federal em 2026.

Mirando não só no Distrito Federal, Valdemar Costa Neto disse, antes de deixar o evento para dar espaço a Bolsonaro, que o partido “vai bombar em 2026” com o apoio de Bolsonaro, e da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

O casal tem sido presença frequente em eventos da legenda, como na filiação do prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom, e da secretaria da Mulher do governo de São Paulo, Sonaira Fernandes.

Bolsonaro também mencionou a expansão do PL durante o evento. No discurso, sem mencionar nomes, disse que em breve a legenda deve filiar um governador “peso pesado”.

“Pesos pesados do poder Executivo também virão, como filiei essa semana, em Rio Branco, Capital do Acre, o prefeito Bocalom. Virá brevemente um governador peso pesado para o nosso partido. São pessoas que têm um pensamento muito semelhante ao nosso e que tem nas suas cabeças 4 palavras muito importantes: Deus, pátria, família e liberdade”.